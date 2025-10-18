大谷翔平が3本塁打、7回途中無失点10奪三振と異次元の活躍！ドジャースが2年連続でワールドシリーズに進出！



大谷翔平 PHOTO:Getty Images

＜2025年10月17日（金）（日本時間18日）MLBリーグチャンピオンシリーズ ロサンゼルス・ドジャース対ミルウォーキー・ブリュワーズ＠ドジャー・スタジアム＞

無傷の4連勝でナショナル・リーグのチャンピオンに輝いた。ドジャースとブリュワーズの対戦となったナショナル・リーグチャンピオンシリーズ（NLCS）第4戦は大谷翔平（31）が投打で躍動したドジャースが5-1で勝利。リーグチャンピオンシリーズを制した。

この日の大谷は「1番・投手兼DH」として二刀流での出場。まずは初回、やや制球が定まらず、先頭打者に四球を与えていきなりランナーを背負う展開となるも、2番のチョウリオ（21）からは161キロのストレートで空振り三振に、続くイエリッチ（33）からも161キロのストレートで見逃し三振。

そして4番のコントレラス（27）は2球で追い込むと、最後はスライダーで空振りを奪って三球三振に。初回のアウトを全て三振で奪ってみせた。

するとその裏、ベンチに下がる間もなく打席を迎えた大谷はブリュワーズ先発のキンタナ（36）がフルカウントから投じた127キロのスラーブを完璧に捉えると、飛距離136mの特大の先頭打者本塁打に。ポストシーズン第3号は自らを援護する一打となった。

大谷の一打で火がついたドジャース打線はワンアウト1・3塁で5番のエドマン（30）がセンター前へタイムリー安打を放つと、その後もゴロの間にランナーが生還。初回から3対0でドジャースが大きな先制パンチを浴びせた。

2回の大谷は、投球では150キロ台のカットボールを交えながらブリュワーズ打線を三者凡退に抑え込む。

打者としては厳しいコースを見極めて四球で出塁し、後続は続かなかったものの1番としてチャンスメイクをした。

3回のドジャースには好守も飛び出す。大谷が先頭を四球で出塁させると、続く9番オルティス（27）は空振り三振に切るも、1番チュラング（25）にフルカウントからのストレートをうまく捉えられる。

しかし、レフトのキケ・ヘルナンデス（34）がこの打球に出足よく反応して捕球。これをレフトライナーとすると、すぐさま1塁へ送球して、飛び出したランナーも仕留めてスリーアウト。

この流れも影響したか、3回裏のドジャースはノーアウト1・3塁のチャンスを作ると、ブリュワーズの2番手投手パトリック（27）を打ち崩せず、無得点に終わった。

すると4回、大谷は先頭のチョウリオにエンタイトルツーベースヒットを献上。この試合初の被安打、しかもいきなりのピンチとなったが、イエリッチをゴロアウトに、コントレラスをスライダーで、バウアーズ（30）をスプリットで空振り三振に取り、このピンチを無失点で切り抜けた。

ピンチを脱した4回裏、ツーアウトランナーなしの場面で打席が回ってきた大谷はパトリックのカットボールを叩くと、打球は右中間へと飛んでいく大アーチに。この日2度目の本塁打でドジャースはリードを広げた。

投げても絶好調な大谷は下位打線を相手にした5回も2つの三振を奪い、楽々と三者凡退として勝ち投手の権利をゲット。

この勢いのまま迎えた6回は自慢のスプリットが冴え、またも三振を2つ取り、ラストバッターのチョウリオをセンターフライに抑え、この日3度目の三者凡退とした。

迎えた7回、今季最長イニングに入った大谷は先頭打者のイエリッチにこの日3個目の四球を与え、4番のコントレラスにセンター前ヒットを許したところで降板した。

継投でマウンドに送られた左腕ベシア（29）は、代打で出てきたボーン（27）をショートフライに打ち取ると、続く6番フリリックを併殺打として完璧な火消し。

するとその裏、降板直後の大谷の第4打席。内寄りのストレートを捉えると、これも確信の一発に。

ベシアの好リリーフに応えるかのようなこの日3本目のホームランで、ドジャースが5対0とリードをさらに広げた。

8回、トライネン（37）がマウンドに上がると、先頭打者にいきなりツーベースヒットを放たれる。

さらに盗塁まで許して3塁へ進まれると、続く8番モナステリオ（28）に四球を与えてノーアウト・ランナー1・3塁のピンチに。

続く9番コリンズ（28）を得意のスライダーで空振り三振に取り、なんとかアウトを一つ奪ったところでドジャースはバンダ（32）に継投。

ブルペンでは佐々木朗希（23）も準備する中、バンダは1番チュラングをゴロに打ち取り、この間に3塁ランナーは帰って1点許すもツーアウト。

その後ヒットを許しながらも、最後は3番イエリッチをピッチャーゴロに打ち取り、この日最大のピンチを切り抜けた。

そして、9回のマウンドに送られたのはやはり佐々木。自身初の2試合連続の登板となったが、高く浮いたスプリットを弾き返され、先頭にヒットを許してしまう。

しかし、その後は守護神として盤石な投球を見せてゲームセット。

5対1で試合を制したドジャースは、リーグチャンピオンシリーズを制覇し、ワールドシリーズ進出を決めた。

