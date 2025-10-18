◆米大リーグ ナ・リーグ優勝決定シリーズ第４戦 ドジャース５―１ブルワーズ（１７日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャースが１７日（日本時間１８日）、球団史上初めてナ・リーグ優勝決定シリーズを無敗で突破し、４連勝での２年連続となるワールドシリーズ進出を決めた。レギュラーシーズンで今季両リーグ最多９７勝を挙げたブルワーズを圧倒した。大谷翔平投手（３１）はＭＶＰも受賞。「地球上で最高の選手」と紹介された。

大一番で大谷は「１番・投手、指名打者」で出場すると、打っては初回に先制点をたたき出す先頭打者本塁打など３本塁打を放ち、投げても７回途中で１００球を投げ、２安打無失点、１０奪三振の快投を見せた。９回は佐々木朗希投手（２３）が試合を締めくくった。

レギュラーシーズン勝率１位でポストシーズンに乗り込んだが、スイープで敗退したブルワーズのマーフィー監督は「頂点まであと１インチ、底まであと１インチ、という言葉を使ってきた。本当に才能のあるチームと対戦したし、彼らは非常に素晴らしいプレーをした」と冒頭で述べた。続けて「そして今夜、我々は“象徴的な試合”の一部となった。おそらく、ポストシーズン史上最も素晴らしい個人パフォーマンスのひとつを目撃したかもしれない。誰も異論はないだろう。その男は１０個の三振を奪い、３本のホームランを放った」と「大谷」の名を挙げずに、敗戦を振り返った。

またシリーズを通じ打線を封じられたが「野球の歴史の最初から変わらないことがある。マウンドに９８〜１００マイルを投げる投手が立ち、全員が素晴らしい変化球を持ち、そして制球も良い。そうなれば、攻撃側は苦しむ。彼らの捕手スミスは称賛に値する。完全に相手のピッチングだった。うちの打線について言えば、おそらくどんなチームでも、あれほどの投球には手を焼いただろう」。おしゃべり好きな同監督だが、質疑を中断して会見室を退席し、ストレート敗退のショックをにじませていた。