藤井聡太竜王（23）＝王将など7冠＝が佐々木勇気八段（31）に68手で勝利し、対戦成績を2勝0敗とした第38期竜王戦7番勝負第2局から一夜明けた18日、福井県あわら市「湯のまち広場」にある「芦湯」で会見した。藤井は先手で横歩取りに進めた第1局、激しい変化がある「青野流」を公式戦4局目で初めて選択せず、穏やかに飛車を4段目へ引いて指した。そして今回も角換わりに進んだ後、先手・佐々木が早繰り銀を選んだが、早繰り銀ではなく腰掛け銀とした。

「公式戦でこれまで指してこなかった指し方をした。長い持ち時間で指してみて、感覚や手応えを感じられたところはあったかなと思う」。竜王戦は名人戦での持ち時間9時間に次ぐ8時間対局。長い持ち時間での考慮を経て、自らに取り込めた収穫を物語った。

2020年から出場するタイトル戦は32回中31期獲得。それでも、自らに変化を求める。

17年に藤井のデビュー以来29連勝を止め、これまでに4勝（12敗）した佐々木は会見に同席して受けた刺激を語った。「作戦とか指し方を改めて研究してみると、いい指し方だなと感じた。自分がもう少し研究しておかないといけなかったところを突かれた。藤井竜王の作戦についていけるよう、力をつけないといけない」。31日から京都・仁和寺で始まる第3局まで2週間足らずは決して長くない。そして、ここまで2局で盤上に表現した藤井の変化。2度あることは3度あり得ておかしくない。