ÏÂÅÄ¥¢¥»Ò¡¡±¦¸Ô´ØÀá¤ÎÉÔÄ´¤ò¹ðÇò¡Ö¤Ó¤Ã¤³°ú¤¤Ê¤¬¤éÊâ¤¤¤Æ¤Þ¤¹¡×¡¡ºòÇ¯¤Ë¤Ïº¸¸Ô´ØÀá¤Î¼ê½Ñ¤â
¡¡²Î¼ê¤ÎÏÂÅÄ¥¢¥»Ò¡Ê75¡Ë¤¬18Æü¡¢¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡Ö¥´¥Ã¥É¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¡¡¥¢¥Ã¥³¤Î¤¤¤¤¤«¤²¤ó¤Ë1000²ó¡×¡ÊÅÚÍËÁ°11¡¦00¡Ë¤ËÀ¸½Ð±é¡£±¦¸Ô´ØÀá¤ÎÉÔÄ´¤òÌÀ¤«¤¹¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈÃæÈ×¡¢¥ê¥¹¥Ê¡¼¤«¤é¤Î¡Ö¥¢¥Ã¥³¤µ¤ó±¿Æ°¤·¤Æ¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤ÎÌä¤¤¤«¤±¤Ë¡¢ÏÂÅÄ¤Ï¡Ö¤½¤ì¤¬¤Ç¤¹¤Í¡¢Àè½µ¤Î¿åÍËÆü¤Ë¥¸¥à¹Ô¤³¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¸Ô´ØÀá¤¬ÄË¤¹¤®¤Æ¡¢¥¥ã¥ó¥»¥ë¤·¤Æ¡£¤½¤ÎÊ¬¤¦¤Á¤Î¶á½êÊâ¤³¤¦¤È¡£ÌÔ½ë¤¸¤ã¤Ê¤¯¡¢¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤ÎÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤â°ì½ï¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¶á½ê¤Þ¤ÇÊâ¤³¤¦¤Ã¤Æ¡£¡È¤·¤ó¤É¤¤¡É¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡È¤¤¤ä¡¢¤³¤ì¤Ç¤·¤ó¤É¤¤¤ó¤¸¤ã¥À¥á¤Ç¤¹¡£¤Þ¤À¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤ÈÊâ¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡É¤Ã¤Æ¡¢ÌÜÅªÃÏ¹Ô¤Ã¤Æ¡¢¤ªÃã°û¤ó¤À¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢¡Ê¹Ô¤¤Ï¡ËÌó20Ê¬¤°¤é¤¤¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö¤Ç¡¢¤ªÃã°û¤ó¤Ç¡¢¡È¤¸¤ã¤¢¡¢¥¿¥¯¥·¡¼¤Çµ¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡É¤Ã¤Æ¥¿¥¯¥·¡¼»ß¤á¤Þ¤·¤¿¡£¡Èµ¢¤ê¤âÊâ¤¤¤Æµ¢¤ë¤ï¡É¤Ã¤Æ¡¢Èà¤é¤ÏÅÅ¼Ö¡¢¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤Ï¡Ê¥¿¥¯¥·¡¼¡Ë¾è¤Ã¤Æ¡¢¤Ç¡¢¡Ê¼«¿È¤Ï¡ËÊâ¤¤¤Æ¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤·¤ó¤É¤¯¤Æ¡¢²Èµ¢¤Ã¤¿¤é´À¤Ó¤Ã¤·¤ç¤ê¤Ç¡£»ä¡¢ÂÎä¤¨¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢¥Ñ¥Ã¥Á¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤òÅ½¤Ã¤Æ¤ë¤«¤é¡£¹ø¤È¤«¤âÅ½¤Ã¤Æ¤ë¤·¡¢´À¤Ó¤Ã¤·¤ç¤ê¤Ç¡¢¤½¤ì¤ÇÉ÷¼Ù°ú¤¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤«¤é¥·¥ã¥ï¡¼Íá¤Ó¤Æ¡¢¤½¤·¤¿¤é¤½¤ÎÌë¤Ë¶ÚÆùÄËÍè¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡£¡È¤¨¡©¤³¤ó¤Ê¤Î¤Ç¶ÚÆùÄËÍè¤ó¤Î¡©¡É¤Ã¤Æ¡¢¤â¤â¤ÎÁ°¤È¤¹¤Í¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¡È¤¦¤ï¡¢À¨¤¤¤Ê¤¡¡É¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢¸Ô´ØÀá¤Î¼ê½Ñ¤·¤¿¤Î¤Ïº¸¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢±¦¤ËÄË¤ß¤¬¤¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡£¤â¤¦Êâ¤±¤Ê¤¤¤°¤é¤¤¡£¤½¤ÎÌë¤Ë¡£¿²ÊÖ¤ê¤âÂÇ¤Æ¤Ê¤¯¤Æ¡×¤ÈÏÂÅÄ¡£¡Ö¤Ç¡¢¤ª¤È¤È¤¤¤â¤Á¤ç¤³¤Ã¤ÈÊâ¤³¤¦¤Ã¤Æ¡ÊÊâ¤¤¤¿¡Ë¡£¤Á¤ç¤³¤Ã¤È1Æü10Ê¬¤«15Ê¬¤Ç¤¹¤Í¡£º£¤Î¤È¤³¤í¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¤Þ¤À¡¢²¿¤Æ¸À¤¦¤ó¤Ç¤¹¤«¡¢°ú¤¤º¤Ã¤Æ¡¢¤Ó¤Ã¤³°ú¤¤Ê¤¬¤éÊâ¤¤¤Æ¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¡¢¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤Î³À²ÖÀµ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤ÎÊâ¤¯¥Ï¡¼¥É¥ë¤ò²¼¤²¤ë¡£ËèÆüÂ³¤±¤ë¤³¤È¤¬Âç»ö¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï10Ê¬¤Ç¤â¤¤¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¤È»ØÅ¦¡£ÏÂÅÄ¤Ï¡Ö¤¤¤ä¡¢¤À¤«¤é¡¢¤Ê¤ó¤Æ¸À¤¦¤ó¤Ç¤¹¤«¤Í¡¢ÅÅ¼ÖÄÌ¶Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¡¢OL¤Î¿Í¤È¤«¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¤Î¿Í¤È¤«¤Ï±Ø¤Ç¥¨¥¹¥«¥ì¡¼¥¿¡¼¾è¤Ã¤¿¤ê¡¢¥Û¡¼¥à¤Þ¤Ç¤È¤«±Ø¤Þ¤ÇÊâ¤«¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¡£¤¦¤é¤ä¤Þ¤·¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡ÏÂÅÄ¤Ï23Ç¯9·î¤ËÉ¨´ØÀá¡¢ºòÇ¯1·î¤Ë¸Ô´ØÀá¤Î¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¾ã³²¼Ô¤Î4µé¼êÄ¢»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£