フリーアナウンサーでタレントの田中みな実（38）がカバンの中身を公開し、反響を呼んでいる。

【映像】「お料理すごすぎ」田中みな実が自宅で振る舞った手料理

これまでにも、親交のある俳優・仲里依紗（36）のYouTubeチャンネルにたびたび登場してきた田中。2023年3月の投稿では、自宅で仲に手料理を振る舞う様子を公開。野菜がふんだんに入ったちらし寿司やタコときゅうりの酢の物など、ヘルシーな手料理の数々を披露し、「お料理すごすぎて開いた口塞がんない」「料理本出版してください」など話題になっていた。

仲里依紗がずっと気になっていた田中みな実のカバンの中身

2025年10月15日の動画では、仲がずっと気になっていたという田中のカバンの中身を紹介。田中はBOTTEGA VENETAの白のバッグを愛用しているそうで、手帳や財布、ポーチなどを披露した。

常に持ち歩いているという手帳には、ジムに通った日や愛犬の体調の変化を記録していることも明かしている。

「私的におすすめなのは、マンスリー。毎日とかウィークリーって分厚いし、持ち運ぶのとにかく大変。そうすると使わなくなる。月だけが大きく見えるやつって、パッとすぐわかるじゃん。私とかたとえば週に2回くらいジム行くんだけど、この週は週1しかジム行けてないなとかすぐわかる」

この動画にファンからは、「マンスリー!!みな実先生と一緒でうれしい」「アナログなのがいいね！」「やっぱりみな実大先生は素晴らしい。レギュラーで出てほしいぐらい最高です」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）