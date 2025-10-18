「箱根駅伝・予選会」（１８日、陸上自衛隊立川駐屯地〜国営昭和記念公園）

第１０２回箱根駅伝（２６年１月２、３日）の出場権をかけたレースがスタートし、４２校が１０枚の本戦切符をかけた戦いに挑んだ。予選会は各校１０〜１２人が参加し、上位１０人の合計タイムで争い、中央学院大、順大、山梨学院大などが本戦出場権を獲得した。昨年１秒差の１１位で本戦を逃した東農大が６位で雪辱を果たした。

東農大は一昨年の日本人トップで、昨年は体調不良で欠場したエース前田和摩（３年）が奮闘。まだ万全ではない中で、終盤まで日本人トップ争いを繰り広げ、１時間２分１２秒でチーム最上位の１４位に入り、切符獲得をけん引した。「ベストの状態ではないので、日本人の前の集団に食らいつこうと思った。粘れたかな。去年は全く力になれなかった。自分は走りで引っ張るのが役割。それができてよかった。勝つことはできなかったけど、チームの勝ちは取れたので、僕としては目標を達成できた」と納得の表情を浮かべた。本番に向けて「箱根駅伝は他のレースと違うので、その舞台で楽しめるよう、１００％の状態で迎えられたら。強いていうなら２区を走りたい。留学生にも負けたく無い」と見据えた。

菅原主将は「さすが前田だなと思います」と感謝した上で「今年は前田以外の伸びが大きかった」と悔しさを味わった選手達の底力に手応えを感じていた。