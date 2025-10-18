モラハラ夫に悩む女性は、反撃することもできずに我慢している人が多いと思います。そんな従い続けていた女性が、離婚を決意するのはどんなときなのでしょうか？

今回は、モラハラ夫の家事のダメ出しに我慢できず妊娠中に離婚をした話をご紹介いたします。

妊娠中なのに家事のダメ出し

「夫は結婚後にモラハラに豹変しました。妊娠中に体調が悪かったりお腹が大きくなってきたりして、家事が完璧にできないことが増えてきたら、『おい！』『一日、家にいて家事もできないのかよ！』『浴槽ぬめってるとこあったぞ！』とブチ切れてきました。

気になるなら夫がやればいいだけの話なのに、専業主婦は甘えていると思っている人なので、いくら私が反撃してもまったく話が通じません。こんな人がいい父親になれるとは思えず、妊娠中だったけど、離婚届を置いて家を出ました」（体験者：30代 女性・主婦／回答時期：2025年7月）

▽ 自分ではなにもできない人に限って、偉そうな物言いをするものです。モラハラに耐えて生活するくらいなら、離婚して自由になる道を選びたくなりますね。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。