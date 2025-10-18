

オックスフォード・クライストチャーチ大聖堂（筆者撮影）

コロナ以降、イギリスに留学に行く日本人が増えています。

一般社団法人海外留学協議会（JAOS）の日本人留学生数調査によると、2024年のイギリスへの留学者数は8232人で第4位、前年に比べて約1300人も数を増やしています。同調査によるとイギリスの場合は特に3カ月未満の語学留学が人気ということです。

筆者は8月下旬にロンドンで開催された留学業界の国際会議に参加していたのですが、よく関係者の話題に上がっていたのが、50歳以上を対象にした「大人留学」でした。

意外なことに、イギリス人がお勧めしていたのは、大都市ロンドンではなく地方都市でした。今回は、大人留学の渡航先としておすすめの2つの街、チェルトナムとオックスフォードを訪問します。

歴史ある街並みの中で、自分の関心に沿った学びを深めていくーー。そんな贅沢を50代の筆者が現地で体験してきました。

のどかな田園都市で過ごす優美な日々

ロンドンの仕事を終え、ヴィクトリア・コーチ・ステーションから長距離バスに乗って約3時間。陽気な運転手の車内アナウンス、途中のどかな田園風景を見ながらの移動は旅の気分を盛り上げてくれます。コッツウォルズ地方の端に位置するチェルトナムに到着します。



コッツウォルズの風景（筆者撮影）

チェルトナムはコッツウォルズ地方の西に位置する交通の要所で、温泉保養地としてバースと並んで有名な場所。

王室との関連も深く、18世紀にキング・ジョージが家族を連れて訪問して以来、チェルトナム・スパは王室御用達の温泉保養地として有名になった経緯があります。

到着したのが日曜日の午後だったため、小雨の降る街中はとっても静かです。

朝食が美味しいことで有名なB&Bにチェックイン後、歩いて街を散策します。小ぢんまりしながらも、どことなく洗練されていて品の良い街並み。大通りのプロムナード沿いにはイギリスらしい華麗な建物やローラ アシュレイなどの専門店、デパートやショップが並んでいます。

メインストリートのハイストリートには小規模のお店が並んでいて、小規模な田舎町にありがちな閉店したお店が不思議と見当たらず、活き活きと立ち並ぶ姿はこの街の経済の良さを反映しています。

午前は英語レッスン、午後は庭園などへのツアー

翌日、英国文化を五感で味わいながら英語を学べる語学学校Inlingua Cheltenhamを訪問しました。イギリスらしいアットホームかつ洗練された雰囲気の人気校で、担当のCaleb Williamsさんは日本に留学した経験もある親日家。

同校の「GARDENS AND CULTURE（庭園と文化）」「CASTLES AND CATHEDRALS 2025（城と大聖堂）」といったテーマ別プログラムは、50代・60代の大人の学び直し層に人気です。



語学学校Inlingua Cheltenhamの教室（筆者撮影）

筆者はその中の「庭園と文化」を1日体験してきました。

ホームステイをしながら午前は英語レッスン、午後は庭園や文化的名所へのツアーが日替わりで予定されている2週間のコースで、参加したのはちょうどその初日です。

英語コースでは、ジョージアン様式のイギリスらしい学校の建物の教室で、自分のレベルにあった少人数の英語レッスンを受けます。

ランチはハイストリートにあるCalebさんおすすめのデリカテッセンで名物のYorkshire Pudding Mealsをいただきます。

いよいよ午後は、スードリー城とウィンチカム村へとバンで向かいます。今回のコースに参加していたのは、全員日本人でほとんどが60歳以上の方々。みなさんイギリスやコッツウォルズがお好きで車内では自己紹介とその話ですぐ打ち解けます。

チェルトナム市内から車でコッツウォルズの丘陵を越え、小さな村ウィンチカムへと向かう道すがら、石灰岩の丘と羊の群れが広がる風景が目に入ります。

ウィンチカムでは、コッツウォルズの伝統的な石造りの建築やハーフティンバー様式の家屋が並び、静かな通りにアンティークショップや地元の商店が点在しています。

スードリー城（Sudeley Castle & Gardens）に到着しました。1000年以上の歴史を秘めた石造りの城は、エリザベス1世やヘンリー8世ゆかりの逸話を多く抱えており、現在も女王の眠る城として知られています。

ガイド役を務める先生曰く、ヘンリー8世最後の妻キャサリン・パーのゴーストが出るというイギリスらしい逸話まであるらしく、歴史の一部を五感で体感することができます。

城の敷地内には10の庭園が点在していて、息を呑むほどの美しさです。中でもヴィクトリア朝様式の「Queens Garden（女王の庭）」は100種以上を超えるバラが咲き誇ると言います（残念ながら今回はシーズンオフでほんの少しだけでした）。

エリザベス1世のドレスの柄を模したというノット・ガーデン（迷路風花壇）は、イギリスの古典的造園を彷彿とさせる繊細な剪定が印象的。城の廃墟や礼拝堂、回廊の跡を歩きながら、歴史とその伝統を肌で感じることができました。



ノット・ガーデン（筆者撮影）

上品な街並みとコッツウォルズの長閑な自然、イギリスらしい歴史を感じることのできるチェルトナム。リピーターが多いのも納得です。

オックスフォードで学び、つながる留学体験

筆者が次に向かったのはオックスフォードです。

チェルトナム・スパから電車で約2時間。世界有数の学術都市として知られるこの街では、大人が自分のペースで学びを深める“知的な留学”が静かに広がっています。

そんな大人向けのプログラムを展開している語学学校があります。

Oxford International Study Centre（以下、OISC）は、オックスフォード大学の主要カレッジのひとつ、クライスト・チャーチのすぐ近くという立地にあり、その建物も歴史的価値のある保存指定建築物に指定されています。

06年の創立以来、世界中から学生を迎えてきたOISCには、通常の英語コース、試験対策コース、進学準備コースなどの他に、大人向けコースも充実しています。

学校の近くにあるオックスフォード最大の書店、Blackwell's Bookshopは圧巻の品揃えで、ここが文学的な拠点であることを実感します。



Blackwell's Bookshopの地下フロア（筆者撮影）

筆者が注目したのは、「Art and Architecture（芸術と建築）」や「British Culture and English（英国文化と英語）」といった、一般的な語学留学とは一線を画す教養型プログラムです。

50代以降の受講者に人気なのが、午前中は英語レッスン、午後は美術館や大学施設の見学、週末には郊外の歴史的建造物を訪ねるといった学びのスタイルです。

特に、アートや建築を学ぶ専門プログラム「芸術と建築」では、ウィリアム・モリスやラファエル前派をテーマに、現地カレッジでのスケッチ講義まで行われるそうです。

プログラムによっては、現地の大学カレッジの中で講義が行われることもあり、通常の語学学校では味わえない本物の「オックスフォード体験」ができるのも大きな魅力です。

運命めいた不思議な体験をした

筆者は今回の滞在中、オックスフォード大学（Lady Margaret Hall）内のゲストハウスに宿泊していたのですが、少し不思議な体験をしました。

仕事を終え、キャンパス内を散策していると“ある細い道”に複数の人が入っていくのを見かけて気になり、私も好奇心から中に入っていきました。そうすると、そこには自然豊かな公園Oxford University Parksが。

なんとなく道なりに1キロほど歩いていくと、池のほとりに素敵なベンチがあり、そこには「J.R.R.トールキン」の文字が。私の好きな映画『ロード・オブ・ザ・リング』の原作者のベンチだったのです。映画のワンシーンに入り込んだような運命的なご縁を感じながら、オックスフォードを五感で満喫する時間となりました。

街中でのランチの席では偶然、台湾の元IT大臣であるオードリー・タン氏と遭遇したりするなど、この街ならではの知的な出会いの連鎖を実感する機会がありました。



Oxford University Parksのトールキンのベンチ（筆者撮影）

人生に新たな深みをもたらしてくれる

ほのぼのした自然と文化に囲まれたチェルトナムでの穏やかな学び、そして歴史と知の香りが漂うオックスフォードでの刺激的な対話。今回の大人留学は、語学習得にとどまらず、洗練された価値観やライフスタイルに触れる貴重な機会となりました。

年齢やキャリアを重ねた今だからこそ、自分のペースで学び直す楽しさや、心が動く瞬間を丁寧に味わうことができます。観光でも留学でもない「学び直しの留学」が、人生に新たな深みをもたらしてくれることを実感しました。

