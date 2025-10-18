めんつゆを使ってしみしみに。味がぱっと決まる「味しみとりじゃが」
【画像を見る】レンジの力で驚きのおいしさ！ 油なしでOK「ラクチン肉じゃが」
煮たり焼いたり炒めたり！ 調理によって色々な食感を楽しめるのが魅力のじゃがいも。メインのボリュームおかずから副菜まで、使い勝手も抜群です。さらに常備食材の定番であるじゃがいもは、和洋中、どんなジャンルとも相性ばっちりですよね。
そんなじゃがいもをもっと美味しく食べられる、日々のレパートリーを増やすレシピをご紹介します。
めんつゆを使えば、しみしみ煮ものもだし不要！
1人分 303kcal
塩分 2.3g
材料（2〜3人分）
じゃがいも…3個
とりもも肉（から揚げ用）…250g
玉ねぎ…1個
A
めんつゆ（3倍濃縮）…大さじ3
水…1・1/2カップ
ごま油
作り方
1 じゃがいもは大きめの乱切りする。玉ねぎは縦半分に切って2cm幅のくし形切りにする。とり肉は水けを拭く。
2 フライパンにごま油小1を中火で熱し、とり肉を皮目を下にして並べる。約5分こんがりと焼き、上下を返してじゃがいもを加え、じゃがいもの表面が透き通るまで炒める。
3 玉ねぎ、Aを加えてふたをし、8〜9分煮る。火を止めて余熱で約5分火を通す。じゃがいもに竹串を刺してすっと通るくらいになったら、ごま油小1を回しかけてざっと混ぜる。
料理／上島亜紀、撮影／澤木央子
■レシピを参考にするときは
・小さじ1（作り方内では小1）は5ml、大さじ1（作り方内では大1）は15ml、1カップは200mlです。
・ガスコンロ使用を基準にしています。IH調理器などの場合は調理機器の表示を参考にしてください。
・電子レンジの加熱時間は特に表記のないかぎり、600Wのものを基準にしています。500Wなら1.2倍、700Wなら0.9倍の時間で加熱してください。
・ オーブントースターは1000Wのものを基準にしています。W数が異なる場合は加熱時間を調整してください。また、機種によって異なる場合がありますので、必ず様子を見ながら加熱してください。
※本記事はレタスクラブ編集部著の書籍『レタスクラブのじゃがいも100レシピ』から一部抜粋・編集しました。
編集＝レタスクラブ編集部／『レタスクラブのじゃがいも100レシピ』