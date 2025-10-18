味しみとりじゃが（料理・上島亜紀、撮影・澤木央子）


【画像を見る】レンジの力で驚きのおいしさ！ 油なしでOK「ラクチン肉じゃが」

煮たり焼いたり炒めたり！ 調理によって色々な食感を楽しめるのが魅力のじゃがいも。メインのボリュームおかずから副菜まで、使い勝手も抜群です。さらに常備食材の定番であるじゃがいもは、和洋中、どんなジャンルとも相性ばっちりですよね。

そんなじゃがいもをもっと美味しく食べられる、日々のレパートリーを増やすレシピをご紹介します。

■味しみとりじゃが

めんつゆを使えば、しみしみ煮ものもだし不要！

1人分　303kcal

塩分　2.3g

材料（2〜3人分）

じゃがいも…3個

とりもも肉（から揚げ用）…250g

玉ねぎ…1個

A 　

めんつゆ（3倍濃縮）…大さじ3

水…1・1/2カップ

ごま油

作り方

1　じゃがいもは大きめの乱切りする。玉ねぎは縦半分に切って2cm幅のくし形切りにする。とり肉は水けを拭く。

2　フライパンにごま油小1を中火で熱し、とり肉を皮目を下にして並べる。約5分こんがりと焼き、上下を返してじゃがいもを加え、じゃがいもの表面が透き通るまで炒める。

3　玉ねぎ、Aを加えてふたをし、8〜9分煮る。火を止めて余熱で約5分火を通す。じゃがいもに竹串を刺してすっと通るくらいになったら、ごま油小1を回しかけてざっと混ぜる。

料理／上島亜紀、撮影／澤木央子

■レシピを参考にするときは

・小さじ1（作り方内では小1）は5ml、大さじ1（作り方内では大1）は15ml、1カップは200mlです。

・ガスコンロ使用を基準にしています。IH調理器などの場合は調理機器の表示を参考にしてください。

・電子レンジの加熱時間は特に表記のないかぎり、600Wのものを基準にしています。500Wなら1.2倍、700Wなら0.9倍の時間で加熱してください。

・ オーブントースターは1000Wのものを基準にしています。W数が異なる場合は加熱時間を調整してください。また、機種によって異なる場合がありますので、必ず様子を見ながら加熱してください。

※本記事はレタスクラブ編集部著の書籍『レタスクラブのじゃがいも100レシピ』から一部抜粋・編集しました。

編集＝レタスクラブ編集部／『レタスクラブのじゃがいも100レシピ』