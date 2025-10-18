ヴォレアス北海道がチャリティーオークションを開催！

バリュエンスジャパン株式会社が運営するスポーツチーム公認オークション「HATTRICK Auction」は16日（木）、大同生命SV.LEAGUE MEN（SVリーグ男子）のヴォレアス北海道とのアップサイクルプロジェクト「VOREAS HOKKAIDO CHARITY AUCTION Vol.2」を10月16日（木）から開催することを発表した。

「HATTRICK」はスポーツチームや団体、アーティスト、映画会社などと共同でアップサイクルプロジェクト（オークション）を実施している。また「アップサイクル」とは、本来であれば捨てられるはずの廃棄物に、地球環境に配慮してデザインやアイデアといった新たな付加価値を持たせることで、別の新しい製品にアップグレードして生まれ変わらせる手法のことを言い、今回の「VOREAS HOKKAIDO CHARITY AUCTION Vol.2」では、昨シーズンの試合会場で使用されたターポリン製バナーを、選手の顔を大きくデザインしたトートバッグにアップサイクルするとのことだ。

期間は10月16日（木）18:00から10月20日（月）22:00までとなっていて、該当ページよりオークションに参加することができる。