◇ナ・リーグ優勝決定シリーズ第4戦 ドジャース―ブルワーズ（2025年10月17日 ロサンゼルス）

ドジャースの大谷翔平投手（31）が17日（日本時間18日）、本拠でのブルワーズとのナ・リーグ優勝決定シリーズ（NLCS）第4戦に「1番・投手兼DH」で先発出場。打っては先頭打者弾、場外弾、ダメ押し弾と衝撃の3発でPS3、4、5号をマーク。投げても今季最長6回0/3を2安打無失点、10奪三振の圧巻投球でチームを4連勝に導き、2年連続となるリーグ優勝に貢献した。試合後には今季4度目となるシャンパンファイトで盛り上がった。

シャンパンファイトは地区優勝、ワイルドカードシリーズ突破、地区シリーズ突破に続いて今季4度目。まずはロバーツ監督がリーグ優勝決定シリーズのMVPに輝いた大谷に「MVPはショウヘイだ！素晴らしい一週間だった。指導者人生の中でも、これ以上のパフォーマンスはなかったと思うほどの活躍を見せてくれた。ショウヘイ、おめでとう。よくやった」とお祝いの言葉を述べ、大谷も小さく杯を掲げて会釈した。

その後、シャンパンファイトが始まり、大谷はゴーグルを装着してE・ヘルナンデスやコーチ、マンシーらにシャンパンを注ぐと、周囲の選手からもお酒をかけられ、びしょ濡れで笑みを見せた。

山本由伸はシャンパンに「むちゃくいちゃ寒いです」と率直な感想を述べると、インタビュー中にスネルが乱入。「I LOVE ヤマ」と叫び、一緒に写真を撮った。山本は「最高のチームメート囲まれてプレーできるのは選手として最高。幸せです」と笑みを見せ、2年連続のワールドシリーズへ「悔いのないシリーズにしてワールドチャンピオンそこだけ目指して頑張りたい」と意気込んだ。