石破茂氏の後任となる第１０４代首相が、２１日から始まる臨時国会で指名されます。

公明党が連立から離脱し、高市早苗・自民党新総裁が首相になれるのか、与野党の攻防が続いています。首相指名選挙の仕組みについて説明します。（デジタル編集部）

衆参両院で投票、過半数に届かなければ決選に

首相（内閣総理大臣）は、国会議員の中から国会の議決で指名する、と憲法６７条は定めています。衆議院、参議院では、それぞれ記名投票を行って、指名する議員を選びます。それが「首相（首班）指名選挙」です。

１回目の記名投票で過半数を得た議員がいなければ、上位２人の決選投票が行われ、多数票を得た議員を選出する仕組みです。

衆院と参院で異なる議決となった場合は、両院協議会を開き、そこでも意見が一致しなければ、衆院の議決が国会の議決となります。指名された議員は天皇陛下の国事行為としての任命を受け、首相に就任します。

野党から首相誕生も？野党の連携に注目集まる

自民・公明両党は、昨年の衆院選と今年７月の参院選を経て衆参両院で過半数割れとなりました。今月１０日には公明党が連立政権からの離脱を表明し、首相指名選挙では高市氏に投票しない方針を示しています。

自民党の議席保有率は衆参ともに４割ほど。衆院で１９６議席を保有する第１党の自民ですが、公明（２４議席）の協力なしでは、国民民主（２７議席）、日本維新の会（３５議席）のいずれかから賛同を得るだけでは「過半数の２３３議席」に達することはできません。

一方、野党第１党である立憲民主（１４８議席）も野党のいずれかの党だけの賛同では過半数に達することはできません。立民・国民などが野党候補を一本化できれば、野党から首相が選出される可能性もあるため、野党の連携に注目が集まっています。

前回は３０年ぶりに決選投票

昨年１１月の衆院の首相指名選挙では、石破氏と立民の野田代表の決選投票にもつれ込み、石破氏が第１０３代首相に選ばれました。決選投票となったのは、自民・社会・新党さきがけ政権が誕生した１９９４年以来３０年ぶりで史上５回目でした。

決選投票では、野党第２、第３党の維新や国民などがそれぞれの党首に投票し続けました。１回目の上位２人以外の名前を書くと無効となるため、計８４票の無効票が生じ、結果的に石破氏を助けることとなりました。

今回、維新は自民との連立を視野に野党連携から離脱する一方、主要野党は連立離脱した公明を野党勢力に取り込もうと動いています。

政権の枠組みが不透明な中、誰が石破首相の後任に選ばれるのか。指名選挙の行方に注目が集まっています。