北日本や日本海側を中心に広く雨が降るでしょう。局地的に雷を伴って激しく降るところもありそうです。太平洋側は、日中は晴れる所もありますが、夜にかけて雨の降る時間がありそうです。関東は夜遅い時間ほど、にわか雨の可能性があります。

気温です。きのうと同じくらいの所が多いでしょう。西日本は30℃以上の真夏日、東日本は25℃以上の夏日となる所が多い予想です。雨が降る地域ではムシムシと感じられるでしょう。北日本は15℃から20℃くらいの所が多くなりそうです。

【きょうの各地の予想最高気温】

札幌 :16℃ 釧路 :16℃

青森 :21℃ 盛岡 :20℃

仙台 :24℃ 新潟 :24℃

長野 :26℃ 金沢 :29℃

名古屋:26℃ 東京 :26℃

大阪 :27℃ 岡山 :28℃

広島 :28℃ 松江 :29℃

高知 :30℃ 福岡 :28℃

鹿児島:30℃ 那覇 :33℃

週間予報です。あす日曜日は、東北地方を中心に天気が回復する見込みです。一方、関東から西は雲が多く、にわか雨があるかもしれません。あすの夜から月曜日の朝にかけては、北海道では山間部を中心に雪の降る所がありそうです。また、来週は東日本や西日本でも、25℃に届かない日が多くなり、季節が一気に進みそうです。