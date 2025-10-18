【ユニクロのバックパック】が優秀！「PCスリーブ付き」「ポケットが6個あるので収納力抜群」

プライベートからお仕事までデイリーコーデの相棒になるバッグを探しているなら、【ユニクロ】のバックパックが狙い目かも。PCスリーブやマルチポケットなど収納力に富んでおり、荷物が多くなりがちな人にぴったりです。シンプルで洗練されたデザインも、大人には嬉しいポイント。実用性もデザイン性も備わったバックパックは、毎日コーデで手放せなくなる予感。

通勤におすすめ！ PCスリーブ付きのバックパック

【ユニクロ】「ファンクショナルバックパック」\4,990（税込）

無駄のない洗練されたデザインが、カジュアルながらも高級感を漂わせるバックパック。公式サイトによると「15インチのPCまで入るPCスリーブ付き」とあり、通勤でPCを持ち歩く人にぴったりです。撥水機能も付いているので、雨の日も安心して過ごせるかも。背面にはクッション性のある素材が使われているため、背負い心地も良さそうです。グレーとブラックというシックな色展開も、大人には魅力的。

マルチポケット付きのバックパック

【ユニクロ】「マルチポケットバックパック」\4,990（税込）

荷物を小分け収納をしたい人は、マルチポケット付きのバックパックがおすすめ。公式サイトによると「フラップやフロント、両サイドには小分け収納ができるポケットが6個あるので収納力抜群」とのこと。メイン収納には15インチのPCも収納可能で、通勤や通学用のバッグにぴったり。カジュアルな見た目ながら、ブラック・オリーブの上品な色展開でどちらも大人のデイリーコーデにマッチしそうです。

※すべての商品情報・画像はユニクロ出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M