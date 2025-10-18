ナ・リーグ優勝決定シリーズ第4戦

米大リーグのドジャースは17日（日本時間18日）、本拠地にブルワーズを迎えナ・リーグ優勝決定シリーズの第4戦を行った。大谷翔平投手は「1番・DH兼投手」で先発出場。打っては3本塁打、投げても7回途中無失点、10奪三振と二刀流で爆発した。さらに4回にはこの日2本目の一発、そして7回にこの日3本目を左中間に放り込んだ。さすがに隠せなかった“ドヤ顔”もMLB公式で取り上げられた。

打者で2本塁打を放っていた大谷。さらなる衝撃が7回に待っていた。中堅左へこの日3本目。MVPコールが鳴り響く中、放り込んだ。

打った瞬間、大谷は何かを軽く叫んだように見えた。そして笑み。柵越えを確信した様子で三塁側のドジャースベンチのほうを見ると、右手で指さして合図を送った。

実際の映像をMLB公式Xが投稿。大谷は投げては6回0/3を2安打無失点、10奪三振という異次元の活躍で全米の野球ファンを唖然とさせた。ドジャースは5-1で勝利し、2年連続のワールドシリーズ進出を決定。大谷はナ・リーグ優勝決定シリーズのMVPに輝いた。



