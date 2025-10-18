抱っこしていた子猫を降ろそうとすると、まさかの激怒…！？思わず笑っちゃうほど可愛い反応を見せた子猫の姿に、注目が集まっています。

話題となった投稿は記事執筆時点で5.9万回再生を突破し、「甘えん坊全開♡」「可愛すぎる！」「やだもんやだもんやー！って聞こえる」といったコメントが寄せられました。

【動画：生後４週間の赤ちゃんネコ→抱っこからおろそうとしたら…思わず笑ってしまう『愛おしい反応』】

降ろそうとしたら…

YouTubeチャンネル『うにむぎはちチャンネル UniMugiHachi Channel』に投稿されたのは、保護活動をされている投稿主さんが、小さな子猫を抱っこしていた時の様子。保護主さんのもとから、遠路はるばるやって来たばかりの子だそうです。

人を警戒する様子もなくピッタリとくっついて、愛らしい声を上げていたという子猫。そろそろ降ろそうと体から離そうとすると、なんと投稿主さんの服までびよーん。服に爪を立てて、しがみついていたといいます。

離れません！

再び試みるもやはり離れず、投稿主さんを見つめて鳴く姿は「何するの！」とまるで抗議をしているよう。そして、投稿主さんがまた離そうとすると…、子猫がまさかの激怒！「ミャウ！」と力強い声を出して、明らかに怒っていたのだとか。

まだまだ甘えたい盛りで、温もりが恋しいのでしょう。それからも降ろそうとすると「いーやー！」と叫ぶような声を上げて、意地でも服を離そうとしなかったという子猫。『だっこして！』と怒るだなんて、愛おしくてたまりません！

可愛すぎる子猫

子猫を抱き直してあやすように指先でトントンしても、今度は「キャウン！」と高い声に。投稿主さんにギュッとしがみつきながら文句が止まらない姿に、思わず笑ってしまいます。しばらく抱っこするしかなさそうですね。

ちなみに、子猫は体重330グラムの生後4週の女の子、保護主さんから「ロア」ちゃんという素敵な名前をつけてもらっていたそう。その後、毛布で包んであげると安心した様子で眠り、可愛い寝顔を見せてくれたのでした。

投稿には「カァイイ♡鳴き声最高」「だっこすると怒るねこは多いが、だっこやめると怒るねことはまた珍しい…」「あんなにしがみつかれたら堪らんね」「素人が聞いてもすぐわかるくらい鳴き声変わってて笑っちゃった」「そのひっつき虫ははがせないな」「沢山、パパさんに甘えるんだよ」といったコメントが寄せられました。

YouTubeチャンネル『うにむぎはちチャンネル UniMugiHachi Channel』では、保護猫さんたちが巣立つまでの日常の様子が投稿されています。ロアちゃんの気になるその後の様子も観ることができますよ。

写真・動画提供:YouTubeチャンネル「うにむぎはちチャンネル UniMugiHachi Channel」さま

執筆∶くるみ

編集∶ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。