3È¯10K¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿¤Ë¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥óº¤ÏÇ¤Î°ì¸À¡¡¡ÈÅÁÀâ¤Î°ìÌë¡É¤Ë¤â¤Ï¤äµ¿¤¤¡ÖÈà¤¬¹ÝÅ´¤Ç¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤È¡Ä¡×
¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°Í¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥º¤Ë4Ï¢¾¡¡¢¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¿Ê½Ð·èÄê
¡¡ÊÆÂç¥ê¡¼¥°¤Î¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï17Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö18Æü¡Ë¡¢ËÜµòÃÏ¤Ç¥Ö¥ë¥ï¡¼¥º¤È¤Î¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°Í¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥ºÂè4Àï¤Ë5-1¤Ç¾¡Íø¤·¡¢2Ç¯Ï¢Â³¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿¡£¡Ö1ÈÖ¡¦DH¡×¤ÇÀèÈ¯¤·¤¿ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤Ï¡¢ÂÇ¼Ô¤È¤·¤Æ3ËÜÎÝÂÇ¡¢Åê¼ê¤È¤·¤Æ6²ó0/3¤òÌµ¼ºÅÀ¡¢10Ã¥»°¿¶¤È¤¤¤¦Âç³èÌö¡£Æ±Î½¤Î¥Õ¥ì¥Ç¥£¡¦¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥óÆâÌî¼ê¤Ï¡ÖÈà¤¬¹ÝÅ´¤Ç¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¡¢³Î¤«¤á¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡×¤È¶Ã¤¤ÎÀ¼¤ò¾å¤²¤¿¡£
¡¡ÊÆÃæ·Ñ¶É¡ÖTBS¡×¤Ï»î¹çÄ¾¸å¡¢´¿´î¤Î¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ç¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥ó¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡£4Ï¢¾¡¤Ç¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¹Ô¤¤ò·è¤á¡ÖËÜÅö¤ËÆÃÊÌ¤Ê»î¹ç¤À¤Ã¤¿¡£ËÜÅö¤Ë¤¤¤¤Ìîµå¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¡£¤µ¤é¤Ëº£Æü¤ÏÈò¤±¤é¤ì¤Ê¤¤½ÐÍè»ö¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¡£¥·¥ç¥¦¥Ø¥¤¡£¥ª¡¼¥Þ¥¤¥´¥Ã¥É¡£¸ÀÍÕ¤¬¤Ê¤¤¤è¡×¤È¤Ä¤Ö¤ä¤¤¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÂçÃ«¤Î¸½¼ÂÌ£¤Î¤Ê¤¤³èÌö¤Ë¿¨¤ì¡Ö»þ¡¹¡¢¼«Ê¬¤ÎÌÜ¤Ç³Î¤«¤á¤Æ¡¢¿¨¤Ã¤ÆÈà¤¬¹ÝÅ´¤Ç¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«³Î¤«¤á¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¡×¤ÈÂç¾Ð¤¤¡£Â³¤±¤Æ¡ÖºÇ¹â¤ÎÉñÂæ¤ÇÈà¤Ï¤¢¤ó¤Ê¥×¥ì¡¼¤ò¤¹¤ë¡£¤³¤Î»î¹ç¤â¥·¥ç¥¦¥Ø¥¤¡¦¥ª¥ª¥¿¥Ë¤Î»î¹ç¤È¤·¤Æµ²±¤Ë»Ä¤ë¤Ï¤º¤µ¡×¤È¶Ã¤¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÂçÃ«¤Ï½é²ó¡¢Åê¼ê¤È¤·¤ÆÀèÆ¬ÂÇ¼Ô¤Ë»Íµå¤òÍ¿¤¨¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤ÎÄ¾¸å¤ÎÂÇÀÊ¤Ç±¦Íã¤ØÀèÆ¬ÂÇ¼ÔÃÆ¡£4²ó2»à¤ÎÂÇÀÊ¤Ç¤â±¦Íã¤Ø¤³¤ÎÆü2ËÜÌÜ¤ÎËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¡£7²ó¤ÎÂÇÀÊ¤Ç¤ÏÃæ·øº¸¤Ø3ËÜÌÜ¡£¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤ÎÂÇ·âÉÔ¿¶¤ò¿¶¤êÊ§¤¦Âç³èÌö¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë