けんかになってしまった猫ちゃんたち。その姿に爆笑すると人気を呼んでいます。話題の動画の再生回数は61万回を超え「可愛過ぎて笑ってしまいましたぁ」「よくお似合いでかわいい」「新たなおしゃれなのかと思っちまったぜ」といったコメントが集まっています。

【動画：『猫たちが喧嘩している』と思って振り向いてみたら…】

シャンプーハット！

Instagramアカウント「tete__0918」に投稿されたのは、けんか中の2匹の猫ちゃん。テテちゃんとピノちゃんがけんかしている気配がした投稿者さんが振り向いたところ、とんでもない状態だったそうです。テテちゃんのキックがピノちゃんの顔にヒットし、ピノちゃんの首輪はシャンプーハットのようにおでこの位置まで上がっていたのだそう。

テテちゃんは仰向けになったままキックを繰り返し、戦線離脱。シャンプーハットのままのピノちゃんが取り残されていたそうです。この状況に飼い主さんは笑ってしまったのだそう。最近のふたりはドライな関係だそうで、飼い主さんはまたこんな楽しい絡みが見たいとコメントしていました。

マイペースな猫ちゃん

ピノちゃんはおもしろいことをする猫ちゃんだそうです。キャットタワーのステップの柵の間に顔をすっぽりとはめてお昼寝していたことがあったそうです。マイペースな性格でみんなを笑顔にしているのだそう。

貫禄のあるボス猫ちゃん

テテちゃんは投稿者さんのおうちの猫ちゃんたちのボスだそうです。ピノちゃんにキックを連発する姿からも、ボスらしさが伝わってきますね。後輩猫のアロちゃんをジリジリと詰めることもあるそうです。次に繰り広げられるドラマも見たくなるテテちゃんとピノちゃんでした。

投稿には「ケンカの蹴りも、蹴られた側の表情もなかなかおもろい」「お風呂どっちが先に入るかで喧嘩してるんですよね？」「仕事中なのに吹き出してしまいました」といったコメントが寄せられています。

Instagramアカウント「tete__0918」では、テテちゃん、ピノちゃん、アロちゃんの日常が投稿されています。

