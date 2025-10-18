NANAMI、改名を発表 姉は元女優の堀北真希さん
モデルでタレントのNANAMIが17日、自身のインスタグラムを更新し、芸名を「奈々未」に改名したことを発表した。
【写真】NANAMIのランジェリー＆水着カット
NANAMIは投稿で「31歳になりました 無事にまたひとつ歳を重ねられたこと、そしてこうして日々を積み重ねられていることに心から感謝しています」とコメント。
さらに「今日は皆さんに大切なお知らせがあります」と切り出したNANAMIは、「これまで活動してきた名前『NANAMI』から『奈々未』に改名することになりました」と報告。「名前は変わりますが、想いや姿勢はこれまでと変わりません。この節目をきっかけに、今まで以上にパワーアップして、自分らしく、そして皆さんと寄り添える“私らしい”存在になれたらと思っています」と新たな決意を記した。
「呼び方はこれまでと変わらないので、これからも気軽に『ななみ』と呼んでもらえたら嬉しいです」「新しい“奈々未”としての歩みも、あたたかく見守ってもらえたら幸いです」とつづった。
NANAMIは元女優・堀北真希さんの妹としても知られている。
引用：「NANAMI」インスタグラム（＠nanami023）
