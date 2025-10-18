名物はホットドッグ！東京ディズニーランド「リフレッシュメントコーナー」グランドメニューまとめ
東京ディズニーランドのワールドバザールにあるカフェ「リフレッシュメントコーナー」
ワールドバザールを抜けた広場に面した、オープンカフェスタイルのお店で、名物はホットドッグ！
清潔感のある真っ白な内装に赤のアクセントがあざやかな店内は、まさに古き良きアメリカの香りがいっぱいです。
東京ディズニーランド「リフレッシュメントコーナー」2025年秋 グランドメニューまとめ
© Disney
場所：東京ディズニーランド／ワールドバザール
サービスタイプ：カウンターサービス
座席数：約150席
また、名物のホットドッグが楽しめ、ディズニー・モバイルオーダーに対応しているのもうれしい☆
今回は、そんな「リフレッシュメントコーナー」のグランドメニューを紹介していきます。
ホットドッグ
看板メニューでもあるホットドッグ。
単品とセットから選ぶことができ、セットにはフレンチフライポテトとソフトドリンクが付きます！
ホットドッグ
© Disney
価格：【単品】500円、【セット】1,040円
ジューシーなソーセージを挟んだホットドッグ。
ソーセージの上にはケチャップとマスタードをかけていただきます。
食べ応えがあり、食べ歩きにもぴったり！
チーズドッグ
© Disney
価格：【単品】550円、【セット】1,090円
とろけたチーズがトッッピングされた、ボリュームたっぷりなチーズドッグ。
チーズの塩味や香りがアクセントに☆
※2025年11月1日より提供休止となります
サイド
サイドメニューも充実のラインナップ。
フレンチフライポテト
© Disney
価格：280円
サイドメニューの定番「フレンチフライポテト」
ホクホクのポテトに、ほんのり塩が効いていてあとをひく美味しさ！
チキンナゲット
© Disney
価格：400円
コロンとしたミッキーシェイプが可愛いチキンナゲット。
カップに入り、ワンハンドでいただけるので持ち歩きにもぴったり☆
お子様から大人まで楽しめるメニューです。
スパイシーハリッサソース
© Disney
価格：110円
※味の変化が楽しめます
※辛味が苦手な方はご注意ください
クミンやコリアンダー等のスパイスと、 トマトやパプリカ等の野菜をブレンドした「うま辛」な味わいが特徴のスパイシーハリッサソース。
お好みのメニューに付けて、味の変化を驚きとともに楽しめる魔法のソースです。
ブラック麻辣ソース
© Disney
価格：110円
※味の変化が楽しめます
ピリッとしたしびれと辛さを感じるブラック麻辣ソース。
隠し味のトマトの旨味も感じられ、さらに口の中に花山椒の風味が広がります！
ガーリックシュリンプソース
© Disney
価格：110円
※味の変化が楽しめます
ハワイアングルメのガーリックシュリンプを再現したガーリックシュリンプソース。
お好みのメニューに付けて、味の変化を驚きとともに楽しめる魔法のソースです。
グミキャンディー、ミニスナックケース付き（ミニーマウス）
© Disney
価格：1,200円
提供期間：2025年2月10日〜
※スーベニア付きのメニューは1回の会計でひとり3つまでオーダーできます
ドレッサーの前でメイクしている様子を表現した「ミニーマウス」のミニスナックケース。
一番下の引き出しを空けるとグミキャンディーが出てきます☆
ソフトドリンクコーヒー 360円ホットココア 360円アイスウーロン茶 360円アイスティー 360円コカ・コーラ 360円コカ・コーラ ゼロ 360円ファンタ ゴールデンサイダー 360円スプライト 360円オレンジドリンク 360円ミルク（紙パック） 190円
ホットドッグから期間限定のスーベニアまで楽しめるオープンカフェ。
東京ディズニーランド「リフレッシュメントコーナー」グランドメニューの紹介でした☆
