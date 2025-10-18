東京ディズニーランドのワールドバザールにあるカフェ「リフレッシュメントコーナー」

ワールドバザールを抜けた広場に面した、オープンカフェスタイルのお店で、名物はホットドッグ！

清潔感のある真っ白な内装に赤のアクセントがあざやかな店内は、まさに古き良きアメリカの香りがいっぱいです。

東京ディズニーランド「リフレッシュメントコーナー」2025年秋 グランドメニューまとめ

場所：東京ディズニーランド／ワールドバザール

サービスタイプ：カウンターサービス

座席数：約150席

ワールドバザールを抜けた広場に面した、オープンカフェスタイルのお店です。

また、名物のホットドッグが楽しめ、ディズニー・モバイルオーダーに対応しているのもうれしい☆

今回は、そんな「リフレッシュメントコーナー」のグランドメニューを紹介していきます。

ホットドッグ

看板メニューでもあるホットドッグ。

単品とセットから選ぶことができ、セットにはフレンチフライポテトとソフトドリンクが付きます！

ホットドッグ

価格：【単品】500円、【セット】1,040円

ジューシーなソーセージを挟んだホットドッグ。

ソーセージの上にはケチャップとマスタードをかけていただきます。

食べ応えがあり、食べ歩きにもぴったり！

チーズドッグ

価格：【単品】550円、【セット】1,090円

とろけたチーズがトッッピングされた、ボリュームたっぷりなチーズドッグ。

チーズの塩味や香りがアクセントに☆

※2025年11月1日より提供休止となります

サイド

サイドメニューも充実のラインナップ。

フレンチフライポテト

価格：280円

サイドメニューの定番「フレンチフライポテト」

ホクホクのポテトに、ほんのり塩が効いていてあとをひく美味しさ！

チキンナゲット

価格：400円

コロンとしたミッキーシェイプが可愛いチキンナゲット。

カップに入り、ワンハンドでいただけるので持ち歩きにもぴったり☆

お子様から大人まで楽しめるメニューです。

スパイシーハリッサソース

価格：110円

※味の変化が楽しめます

※辛味が苦手な方はご注意ください

クミンやコリアンダー等のスパイスと、 トマトやパプリカ等の野菜をブレンドした「うま辛」な味わいが特徴のスパイシーハリッサソース。

お好みのメニューに付けて、味の変化を驚きとともに楽しめる魔法のソースです。

ブラック麻辣ソース

価格：110円

※味の変化が楽しめます

ピリッとしたしびれと辛さを感じるブラック麻辣ソース。

隠し味のトマトの旨味も感じられ、さらに口の中に花山椒の風味が広がります！

ガーリックシュリンプソース

価格：110円

※味の変化が楽しめます

ハワイアングルメのガーリックシュリンプを再現したガーリックシュリンプソース。

お好みのメニューに付けて、味の変化を驚きとともに楽しめる魔法のソースです。

グミキャンディー、ミニスナックケース付き（ミニーマウス）

価格：1,200円

提供期間：2025年2月10日〜

※スーベニア付きのメニューは1回の会計でひとり3つまでオーダーできます

ドレッサーの前でメイクしている様子を表現した「ミニーマウス」のミニスナックケース。

一番下の引き出しを空けるとグミキャンディーが出てきます☆

ソフトドリンク

コーヒー 360円ホットココア 360円アイスウーロン茶 360円アイスティー 360円コカ・コーラ 360円コカ・コーラ ゼロ 360円ファンタ ゴールデンサイダー 360円スプライト 360円オレンジドリンク 360円ミルク（紙パック） 190円

ホットドッグから期間限定のスーベニアまで楽しめるオープンカフェ。

東京ディズニーランド「リフレッシュメントコーナー」グランドメニューの紹介でした☆

