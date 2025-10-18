◇MLBナ・リーグ優勝決定シリーズ第4戦 ドジャース 5-1 ブリュワーズ(日本時間18日、ドジャー・スタジアム)

ドジャースの大谷翔平選手が、ナ・リーグ優勝決定シリーズのMVPに選ばれました。

ポストシーズンでは不振に苦しんでいた大谷選手。しかしこの日のナ・リーグ優勝決定シリーズ第4戦では投打に躍動を見せます。1番投手兼指名打者の投打二刀流で起用されると、投げては7回途中、被安打2、無失点。打っては3打数3安打（3本塁打）3打点をマークしました。

この活躍もあり、ドジャースは2年連続のワールドシリーズ進出を決定。試合後のフィールドではセレモニーが行われました。

ナ・リーグ優勝決定シリーズのMVPに選ばれた大谷選手は「全員で勝ちきったと思っているので、代表として受け取っているような気持ち」とコメント。さらに「あと4つ全力で勝ちに行きたいですし、皆さん、今日は美味しいお酒を飲んでください」と笑顔を見せ、観客やナインからも大歓声があがりました。さらに試合を見つめる子どもたちに向けては、「このドジャースという素晴らしいチーム、本当にみんなが一丸となっている試合を見て『野球を面白いな』と思ってくれたらうれしいですし、それを目指して僕らも頑張りたい」と語りました。

インタビュー後にはトロフィーを投げるようなアクションも見せた大谷選手。イタズラに笑顔を見せ、試合の緊張感から解放された様子をのぞかせました。