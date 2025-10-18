秋冬限定の優雅なティータイムが素敵すぎる♡今行きたい！注目アフタヌーンティー4選

いよいよ秋も深まり、温かいティータイムが恋しくなる季節に。そんな今の気分にぴったりなのが、旬の食材や季節ならではの雰囲気を纏ったアフタヌーンティー。今回は、秋から冬にかけて期間限定で開催される注目のアフタヌーンティーをmichill編集部が厳選。季節の移ろいを感じつつ、優雅なひと時を過ごしてみては♪

旬の果実を贅沢に味わう♡宗家 源 吉兆庵の2日間限定アフタヌーンティー

出典：宗家 源 吉兆庵

果実の持つおいしさを大切に「果実より果実らしい一皿」を提供する、創作和菓子ブランド・宗家 源 吉兆庵のカフェレストラン「カフェレストランK.MINAMOTO」。

源吉兆庵と言えば、マスカットをまるごとひとつ求肥に包んだお菓子「陸乃宝珠」が人気ですが、そんな源吉兆庵が、2025年11月8日（土）・9日（日）の2日間限定でアフタヌーンティー『旬な果実とオリジナル和スイーツ』を開催します。

出典：宗家 源 吉兆庵

旬の果実を贅沢に使ったスイーツは目にも鮮やかで、宗家 源 吉兆庵特製の餡と一緒に食べる和風パンナコッタや、職人が手がけるオリジナル上生菓子など、ここでしか味わえない和スイーツがずらり。

木目を基調とした落ち着いた雰囲気に和紙のアートワークを取り入れたフロアの広い窓から銀座中央通りの景色を眺めながら優雅なティータイムを過ごして。

日時：2025年11月8日（土）12：30〜、15：00〜／11月9日（日）12：30〜 ※各90分制、事前予約制

料金：1名様 6,600円（税込）／フリードリンク制（※アルコールは別料金）

場所：宗家 源 吉兆庵 銀座本店3階 カフェレストラン K．MINAMOTO

秋を味わいつつ社会貢献も！ザ・プリンスギャラリー 東京紀尾井町『Harvest Garden』

出典：ザ・プリンスギャラリー 東京紀尾井町

「プリンスホテル」の最上級ホテル、「ザ・プリンスギャラリー東京紀尾井町」では、実り豊かな秋と収穫をテーマにしたプラントベースのアフタヌーンティー『Harvest Garden』を、2025年9月1日（月）より開催中です。

出典：ザ・プリンスギャラリー 東京紀尾井町

香ばしいアーモンドとココアの味わいが引き立つアーモンドブラウニーや、いちじくの食感とアールグレイの香りが楽しめる米粉のケーキなどがリーフのように華やかに盛り付けられたスイーツプレートをはじめ、セイボリーにもかぼちゃや栗、さつまいもなど、秋の味覚がたっぷり。

さらに売り上げの一部は自然保護活動に寄付されるのもポイント。

「空中庭園」がコンセプト、36階、地上約180ｍの絶景とともに、心も体も満たされるサステナブルなティータイムを楽しめますよ！

日時：2025年9月１日（月）〜11月30日（日）※2時間制の予約制

時間：平日11：30AM〜4：30PM、土休日11：30AM〜1：30PM

料金：1名様 6,000円〜

場所：ザ・プリンスギャラリー東京紀尾井町（36F） All‐Day Dining OASIS GARDEN

幻の洋なし“ル・レクチェ”が主役♡東京マリオットホテル『Le Lectier Afternoon Tea』

出典：東京マリオットホテル

東京マリオットホテルでは、幻の洋なし“ル・レクチェ”を味わう『Le Lectier Afternoon Tea（ル・レクチェ アフタヌーンティー）』が、2025年11月21日（金）から登場予定。

出典：東京マリオットホテル

気品漂うエレガントなシルエットから 「西洋の貴婦人」とも呼ばれるル・レクチェが主役のアフタヌーンティーは、パプアニューギニア産の香り高い2種のバニラや自家製キャラメルなどを組み合わせた、この冬ならではのマリアージュを堪能できるスイーツがずらり。

特別なひとときを楽しみたい日にぴったりのアフタヌーンティーです。

日時：2025年11月21日（金）〜2026年1月4日（日）※2日前までの事前予約制

時間：13：00〜／15：30〜

料金：1名様 7,500円（消費税・サービス料込み）

場所：東京マリオットホテル1F Lounge＆Dining G

1日1組限定！秋を味わい尽くす♪星のや 軽井沢『棚田アフタヌーンティー』

出典：星のや 軽井沢

軽井沢の自然に包まれた「星のや 軽井沢」では、水音が響く特等席で味わう『棚田アフタヌーンティー』を1日1組限定で、2025年9月1日（月）より開催中。

出典：星のや 軽井沢

紅葉に染まる棚田を眺めながら、信州の旬をたっぷり味わえる贅沢なひと時。

葡萄や栗のスイーツはもちろん、鹿肉や鯉、信州サーモンなど、地元の恵みを活かしたセイボリーも魅力です。秋の景色とともに、五感で楽しむ贅沢なティータイムを体験できます。

日時：2025年9月1日（月）〜11月30日（日）※宿泊者限定。公式サイトにて5日前までの事前予約制

時間：13：00〜15：00

料金：1名様 10,000円（消費税・サービス料込み）

定員：1組4名まで

場所：星のや 軽井沢 棚田ラウンジ ※雨天時は屋内（日本料理 嘉助）で提供

今回は、期間限定開催のアフタヌーンティーをご紹介しました。

旬の味覚や秋の絶景に包まれる至福のアフタヌーンティーで、心ほどける優雅なひと時を過ごしてみてはいかがでしょうか。

記事協力：宗家 源 吉兆庵／ザ・プリンスギャラリー 東京紀尾井町／東京マリオットホテル／星のや 軽井沢