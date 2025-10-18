◇ナ・リーグ優勝決定シリーズ第4戦 ドジャース5―1ブルワーズ（2025年10月17日 ロサンゼルス）

NBAレイカーズの八村塁（27）が17日（日本時間18日）にプレシーズン最終戦の本拠地キングス戦に先発出場。前半からミス無く3Pシュートを3本決めるなど13得点と躍動した。チームは61―58と3点リードで折り返した。第2Q途中には会場でドジャース・大谷翔平投手の“衝撃3発”がビジョンに映し出された。

この日、ドジャースはリーグ優勝そしてワールドシリーズに王手を懸けたナ・リーグ優勝決定シリーズ（NLCS）第4戦が行われた。「1番・投手兼DH」で先発出場した大谷。打っては先頭打者弾、場外弾、ダメ押し弾と衝撃の3発で今季ポストシーズン3、4、5号をマーク。投げても今季最長6回0/3を2安打無失点、10奪三振の圧巻投球でチームを4連勝に導き、2年連続となるリーグ優勝に貢献した。

同じロサンゼルスのレイカーズの本拠地クリプト・ドットコム・アリーナでは、第2Q途中のタイムアウト中に場内の大型ビジョンに大谷の“衝撃3発”が映し出された。

現地実況でも「今日は翔平の神業からバスケットボールを見ている人もいるでしょう。レイカーズの試合を見逃しても責めたりはしません。これはプレシーズンマッチの前半ですから」と大谷の“衝撃3発”を称賛した。