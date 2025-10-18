まるで口紅みたいなサイズ感♡こう見えて男女問わずに使える100均エチケットグッズ

今回ご紹介するのはダイソーで購入したお掃除アイテム！まるでリップのような形のコロコロです。中には取り換え式のロールテープが入っていて、繰り返し使用が可能。出先で服の汚れなどをサッと掃除することができます。実際に使ってみたので、ぜひ参考にしてみてくださいね♪

【詳細】他の記事はこちら

商品情報

商品名：取り換え式ロール型ほこり取り（スティックタイプ）

価格：￥220（税込）

内容量（約）：30回巻（全長：約2.1m）

販売ショップ：ダイソー

まるでリップみたい！ダイソーで見つけた持ち運べるホコリ取り

出先で気が付く洋服の汚れ…。特にこれからの季節はもこもことした素材の服が多く、繊維がゴミやペットの汚れをからめとっていたり、静電気でくっついてきたりと、うっかり見逃すことも多いですよね。

そこでおすすめしたいのが、今ダイソーで話題の『取り換え式ロール型ほこり取り（スティックタイプ）』。よくあるあのコロコロが持ち運べるサイズ感になった商品です。

リップのようなデザインで、サイズはリップよりも二回りほど大きいくらい。この大きさならバッグに入れておいて、出先でもサッと使えます！

粘着は強すぎず、弱すぎず。服の生地を傷めずに、ゴミだけを吸着できる使用感です。

付属のテープは斜めカットではがしやすさ◎。これが220円（税込）とはさすがダイソーです！

テープの取り換え可能！長く使えるコスパ◎な商品

テープはこのように取り外しが可能で、取り換えができる作り。

売り場には専用の取り換えロールが2本で110円（税込）で売られていました！本体は一度買ってしまえば繰り返し使えて、替えもお安いコスパ◎な商品ですよ。

今回はダイソーで購入した『取り換え式ロール型ほこり取り（スティックタイプ）』をご紹介しました。

男女問わず使えるエチケットグッズなので必見！売り場にはホワイトもあったので、ぜひチェックしてみてくださいね♪

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年10月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。