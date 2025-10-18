¤Ê¤ó¤Ç¡Ä¡ª¡© ÂçÃ«æÆÊ¿¡¢ÇúÂ®ÀèÆ¬ÂÇ¼ÔÃÆ¤Ç¡È°ÛÊÑ¡É¡Ö¤½¤é¥Ó¥Ó¤ë¡×¡Ö»ß¤Þ¤Ã¤¿¡×ÈïÃÆ¤·¤¿Åê¼ê¤ÎÍÍ»Ò¤¬¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤ë¡Ö¥É¥ó°ú¤¤ä¤ó¡×
¡ÚMLB¡Û¥É¥¸¥ã¡¼¥¹5¡¼1¥Ö¥ë¥ï¡¼¥º¡Ê10·î17Æü¡¦ÆüËÜ»þ´Ö10·î18Æü¡¿¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡Ë
¡Ú±ÇÁü¡ÛÂçÃ«¡¢ÇúÂ®ÀèÆ¬ÂÇ¼ÔÃÆ¢ªÅê¼ê¤ÎÍÍ»Ò¤¬¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤ë
10·î17Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö10·î18Æü¡Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°Í¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥º4²óÀï¡¢¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ÂÐ¥ß¥ë¥¦¥©¡¼¥¡¼¡¦¥Ö¥ë¥ï¡¼¥º¤Î°ìÀï¤Ç¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿¤¬Êü¤Ã¤¿¹ë²÷¤ÊÀèÆ¬ÂÇ¼ÔÃÆ¤È¡¢ÈïÃÆ¤·¤¿Åê¼ê¤Î¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
1²óÉ½¡¦¥Ö¥ë¥ï¡¼¥ºÌµÆÀÅÀ¤Ë½ª¤ï¤ê¡¢·Þ¤¨¤¿¤½¤ÎÎ¢¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¹¶·â¡£¤³¤Î²óÀèÆ¬¤ÇÂÇÀÊ¤ËÆþ¤Ã¤¿1ÈÖ¡¦ÂçÃ«¤Ï¡¢¥Ö¥ë¥ï¡¼¥ºÀèÈ¯¤Îº¸ÏÓ¥Û¥»¡¦¥¥ó¥¿¥Ê¤ËÂÐ¤·¡¢¤¸¤Ã¤¯¤ê¤È¥Ü¡¼¥ë¤ò¸«¶Ë¤á¤Æ¥Õ¥ë¥«¥¦¥ó¥È¤È¤¹¤ë¤È¡¢¾¡Éé¤Î6µåÌÜ¡¢Æâ³ÑÄã¤á¤ËÅê¤¸¤é¤ì¤¿127km/h¤Î¥¹¥é¡¼¥Ö¤ò¡¢¤¹¤¯¤¤¾å¤²¤ë¤è¤¦¤Ë¥Õ¥ë¥¹¥¤¥ó¥°¡£¤¹¤ë¤È¹ë²÷¤ÊÂÇµå²»¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÂÇµå¤Ï½Ö¤¯´Ö¤Ë¥é¥¤¥ÈÊý¸þ¤Ø¤È¹âÂ®¤ÇÉñ¤¤¾å¤¬¤ëÆÃÂç¤ÎÈôµå¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Þ¥¦¥ó¥É¾å¤Î¥¥ó¥¿¥Ê¤ÏÃ¯¤è¤ê¤âÁá¤¯ÈïÃÆ¤ò³Î¿®¤·¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢¤¹¤°¤µ¤ÞÂÇµåÊý¸þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¤·¤Ð¤·Æ°¤±¤º¤Ë¤¿¤À¤¿¤ÀÂÇµå¤Î¹ÔÊý¤òÌÜ¤ÇÄÉ¤¦¤³¤È¤Ë¡£ÌµÏÀ¡¢¤½¤Î´Ö¤âÂÇµå¤Ï¿¤ÓÂ³¤±¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÃåÃÆ¡£ÂÇµåÂ®ÅÙ116.5¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó187.48km/h¡Ë¡¢Èôµ÷Î¥446¥Õ¥£¡¼¥È¡ÊÌó135.94¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤³¤ÎÆü¤Î½éÆÀÅÀ¤Ï¡¢¥Þ¥¦¥ó¥É¾å¤Î¡ÈÅê¼ê¡¦ÂçÃ«¡É¤ò½õ¤±¤ë¡ÈÂÇ¼Ô¡¦ÂçÃ«¡É¤ÎÀèÀ©¥¢¡¼¥Á¤¬¤â¤¿¤é¤¹¤³¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤¦¤·¤¿ÂçÃ«¤Î¡È¤ªÌÜ³Ð¤á¡É¤òÍ½´¶¤µ¤»¤ë¹ë²÷ÃÆ¤È¡¢ÂÇ¤¿¤ì¤¿¥¥ó¥¿¥Ê¤Î¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤ä¤Ù¤¨¤Ê£÷¡×¡Ö¤½¤é¥Ó¥Ó¤ë¡×¡Ö»ß¤Þ¤Ã¤¿¡×¡Ö¤¤¤¤Ê¤ê¤Ê¤ó¤Ç¡ª¡©w¡×¡Ö¥É¥ó°ú¤¤ä¤ó¡×¡Ö¤³¤ì¤ÏËÜ³ÊÅª¤Ê¤ªÌÜ³Ð¤áÃÆ¡×¡ÖÅê¼ê¤¬ºÒÆñ¤È¤·¤«¡Ä¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÍÍ¡¹¤ÊÈ¿¶Á¤¬´¬¤µ¯¤³¤ë¤³¤È¤Ë¡£
ÂçÃ«¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¤³¤Î¤È¤³¤íÂÇ·â¤Î¾õÂÖ¤¬»×¤ï¤·¤¯¤Ê¤¯¡¢¤½¤ì¤æ¤¨¡¢¥¢¡¼¥Á¤É¤³¤í¤«Ã±ÂÇ¤â½Ð¤Å¤é¤¤¾õ¶·¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤³¤ÎÆü¤Ï»î¹ç³«»Ï¸å¤Û¤É¤Ê¤¯¹ë²÷ÃÆ¤òÊü¤Ä¤³¤È¤Ë¡£µÞÂ®¤Ë¾õÂÖ¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÂÇµåÂ®ÅÙ¤äÈôµ÷Î¥¤«¤é¤â¸«¤Æ¤È¤ì¤ë¡¢¡È¤ªÌÜ³Ð¤áÃÆ¡É¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡ÊABEMA¡ØSPORTS¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ù¡Ë
