懐かしすぎて泣いた…おばあちゃんの家にあったなぁ！昭和レトロな100均キッチングッズ

最近はスマホやデジタルタイマーで時間を計るのが当たり前ですが、昔懐かしい“カチカチ音”のキッチンタイマーがキャンドゥに売っていました！ニンニク型のユニークなフォルムがなんとも可愛らしく、電池不要で使い方もシンプル。懐かしさに惹かれてキッチンに置きたくなる、レトロな雰囲気たっぷりのアイテムです♡

商品情報

商品名：ダイヤルキッチンタイマー ニンニク

価格：￥330（税込）

販売ショップ：キャンドゥ

あの頃の思い出がよみがえるレトロなデザイン！キャンドゥの『ダイヤルキッチンタイマー ニンニク』

キャンドゥのキッチングッズ売り場を覗くと、ダイヤル式のレトロなキッチンタイマーを発見。

手動式で時間を設定するアナログなアイテムで、デジタルのような正確さには欠けますが、電池要らずで使える地味にすごいアイテムです。

筆者が子どもの頃、祖母の家にこのダイヤル式のキッチンタイマーがあり、手で回して使うおもちゃのようなデザインがとても可愛らしく、印象に残っていました。

キャンドゥで懐かしのキッチンタイマーを見つけて、思わず買ってしまいました！

祖母の家にあったのはトマト型でしたが、令和のキャンドゥにはニンニク型とパプリカ型が展開されていて、筆者はニンニク型をチョイス。

皮のしわや根っこのあたりまで本物そっくりに作り込まれています！

ちょっと不便、だけどそこが愛おしい…♡

使用する際は、まず時計回りに1周させてから、反時計回りに指定したい時間の目盛りの位置に▲を合わせます。

1周回さずに使うと、タイマーが0になってもベルが鳴らない場合があるので、しっかり回してからセットします。

最大設定時間は60分。時間がきたらベルが鳴ってお知らせしてくれます。

ベルの音はジリジリジリジリ！！という感じの大きめの金属音。音までレトロで懐かしさを感じます。

音が大きいのでうっかり聞き逃す心配が少なく、ちょっと離れた場所で作業していても安心です。

タイマーをセットしたら、平らな場所に置いて使用します。構造上、数十秒前後の誤差が生じる場合がありますが、この辺りはご愛嬌です。

料理中はもちろん、作業のおともに、日常のちょっとしたシーンで活躍します。直感的に使いやすく、面倒な設定がいらないので、ポモドーロ・テクニックの集中タイマーにもおすすめです。

ただ、使用中はアナログタイマー特有のカチカチ音がするので、音がしない環境で集中したい人には不向きかもしれません。

防水タイプではないので、キッチンで使用する場合は水濡れにご注意を！

今回はキャンドゥの『ダイヤルキッチンタイマー ニンニク』をご紹介しました。ちょっぴり不便なところも愛おしく感じる、どこか温もりを感じるアイテムです。

昭和レトロ好きさんにも推したいアイテムです♡気になった方は、ぜひキャンドゥでチェックしてみてくださいね！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年10月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。