このデカさ助かります！調理がグッと楽になる！片付けの手間も減る100均の巨大なスプーン

ダイソーで見つけた、とっても大きなスプーン。実はこれ、調理がグッと楽になる優れものなんです！ザルが一体になったような形で、麺類の湯切りや野菜の下ごしらえに便利で、しっかり湯切りができます。一度にたくさんの量の食材をすくい上げられるので、調理も楽になりますよ！大きなザルを使うより、片付けも簡単です。

商品情報

商品名：大きいザルスプーン（丸型）

価格：￥110（税込）

耐冷・耐熱温度：-20℃〜120℃

販売ショップ：ダイソー

家事がグッと楽になる！ダイソーの『大きいザルスプーン（丸型）』

アイデアが詰まったキッチングッズといえば、やっぱりダイソー。家事の負担を減らしてくれるような、便利なアイテムが豊富に揃っています！

今回ご紹介するのは、そんなダイソーで見つけて感動した『大きいザルスプーン（丸型）』。その名の通り、大きめサイズのスプーンとザルが一体になったアイテムです。

価格は110円（税込）。筆者が購入した店舗では、キッチングッズ売り場に陳列されていました。

以前この手の商品がスリーコインズで300円で販売されていましたが、身近なダイソーで100円台で購入できるのは嬉しいです！

細かい穴がたくさん開いていて、水気をしっかり切れるのが特徴です。

サイズが大きめなので、大きい鍋からスプーンですくう感覚で湯切りができます。

今までは小さいスプーンやレンゲでこういった商品がありましたが、こちらは麺類の湯切りなどに特化しています。

小型のリモコンと比べてみました。

しっかりとしたサイズ感で、スプーンというよりもお玉に近い印象です。

麺が1玉入るサイズ感◎しっかり湯切りできて片付けも楽になる！

耐熱温度は120℃まで対応していますが、フライ系の調理は120℃を超えることもあるため、安全のため湯切りのみに使用しています。

ラーメンの麺1玉が余裕で入るサイズ感で、しっかり水気を切ることができます。

並々と熱湯が入った鍋を持ち、シンクに置いたザルに流して湯切りするよりも楽ちん！熱湯はしばらく放置して、冷めた状態で処理すれば安心です◎

大きなザルを洗う手間も省けて、乾きやすい形状なので片付けも簡単です。

今回はダイソーの『大きいザルスプーン（丸型）』をご紹介しました。

麺類だけでなく、茹でた野菜をすくい上げるのにも大活躍！時短にもつながるので、とてもおすすめです。

気になった方は、ぜひチェックしてみてくださいね！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年10月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。