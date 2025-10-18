このデカさ助かります！調理がグッと楽になる！片付けの手間も減る100均の巨大なスプーン
商品情報
商品名：大きいザルスプーン（丸型）
価格：￥110（税込）
耐冷・耐熱温度：-20℃〜120℃
販売ショップ：ダイソー
家事がグッと楽になる！ダイソーの『大きいザルスプーン（丸型）』
アイデアが詰まったキッチングッズといえば、やっぱりダイソー。家事の負担を減らしてくれるような、便利なアイテムが豊富に揃っています！
今回ご紹介するのは、そんなダイソーで見つけて感動した『大きいザルスプーン（丸型）』。その名の通り、大きめサイズのスプーンとザルが一体になったアイテムです。
価格は110円（税込）。筆者が購入した店舗では、キッチングッズ売り場に陳列されていました。
以前この手の商品がスリーコインズで300円で販売されていましたが、身近なダイソーで100円台で購入できるのは嬉しいです！
細かい穴がたくさん開いていて、水気をしっかり切れるのが特徴です。
サイズが大きめなので、大きい鍋からスプーンですくう感覚で湯切りができます。
今までは小さいスプーンやレンゲでこういった商品がありましたが、こちらは麺類の湯切りなどに特化しています。
小型のリモコンと比べてみました。
しっかりとしたサイズ感で、スプーンというよりもお玉に近い印象です。
麺が1玉入るサイズ感◎しっかり湯切りできて片付けも楽になる！
耐熱温度は120℃まで対応していますが、フライ系の調理は120℃を超えることもあるため、安全のため湯切りのみに使用しています。
ラーメンの麺1玉が余裕で入るサイズ感で、しっかり水気を切ることができます。
並々と熱湯が入った鍋を持ち、シンクに置いたザルに流して湯切りするよりも楽ちん！熱湯はしばらく放置して、冷めた状態で処理すれば安心です◎
大きなザルを洗う手間も省けて、乾きやすい形状なので片付けも簡単です。
今回はダイソーの『大きいザルスプーン（丸型）』をご紹介しました。
麺類だけでなく、茹でた野菜をすくい上げるのにも大活躍！時短にもつながるので、とてもおすすめです。
気になった方は、ぜひチェックしてみてくださいね！
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年10月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。