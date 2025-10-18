岩田剛典、クールなレザージャケットコーデに反響「ビジュいい」「笑顔めっちゃ素敵」

10月16日、三代目 J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE・岩田剛典がInstagramを更新した。

【写真】レザーを着こなしたクールな姿を披露

岩田は、自身のInstagramアカウントにて、レザーのライダースジャケットとパンツを着こなし、クールな表情を見せた写真や、メインプロデューサーを務める日韓合同制作サバイバルオーディション番組『Unpretty Rapstar : HIP POP Princess』のセットで撮影した写真などを公開した。

この投稿に対し「全部かっこよすぎる」「ビジュいい」「笑顔めっちゃ素敵」「イケメンプロデューサー」「ときめきっ」などの反響が寄せられていた。

三代目 J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBEのメンバーとして活躍しながら、俳優やソロアーティストとしても活動している岩田。12月3日発売予定のソロアルバム『SPACE COWBOY』収録楽曲「Reaching for Your Light」が、自身初のドラマタイアップ曲として、現在放送中のテレビ東京系ドラマ『推しが上司になりまして フルスロットル』のオープニングに使用されている。