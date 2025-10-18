あるわんこの動物病院での行動が可愛すぎると反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で210万回再生を突破し、「想像以上に抱きついてて草」「終始可愛いやりとりで最高ｗ」「目がうっとりしてるw」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：病院の綺麗な看護師さんに『恋をしている犬』…人間なら通報されている『診察中の行動』】

看護師さんのことが大好きな犬

YouTubeチャンネル「こーる君たち」の投稿主さんは、ゴールデンレトリバーのるこるちゃん、イングリッシュコッカースパニエルのルッちんと暮らしています。今回は、ルッちんが動物病院に行ったときの様子を紹介したそう。

ルッちんは、元々看護師さんのことが大好きなわんこだったといいます。しかし、爪切りをされてからというものの、動物病院に苦手意識が芽生えるように…。

診察室に入ってみると、ルッちんは看護師さんに会えて大喜びしたのだとか。ついでに診察への恐怖を和らげようとしたのか、2本足で立ち上がって看護師さんに抱き着いたそうです。

獣医師さんに向ける表情にクスッ

今回担当した看護師さんは、ルッちんの一番お気に入りの看護師さんでした。そのため、投稿主さんも驚くほど長時間抱き着いていたといいます。

獣医師さんが診察をしようとすると、看護師さんに抱き着いたまま「何やるつもりなの…！？」と凝視するルッちん。看護師さんを頼りにしすぎている姿は、恋をしているようにしか見えません…♡獣医師さんは非常に優しい人で、怖がるルッちんを宥めながらささっと診察を終わらせてくれたそうです。

爪切りされると勘違いして…

元々の主訴であった皮膚の診察が終わると、獣医師さんはルッちんの足先をチェックしました。突然足先を触られたルッちんは、「爪切りされる」と勘違い！必死の視線で獣医師さんに抵抗をして、再び看護師さんに抱き着いたといいます。

無事診察が終わって看護師さんに挨拶をしていると、待合室に獣医師さんの愛犬が出てきました。とってもワンパクなわんこに、ルッちんは少し驚いたようです。今度は、獣医師さんに抱き着いて助けを求めていたとか…！

この投稿に思わずホッコリした人は多い様子。「看護師さんや先生の愛が溢れてますね」「看護師さんも絶対嬉しいと思う」「優しさが伝わる病院ですよね」などさまざまなコメントが寄せられました。

YouTubeチャンネル「こーる君たち」には、ルッちん＆るこるちゃんの微笑ましい日常の動画が投稿されています。癒しと笑顔をもらいたい方は、ぜひチェックしてくださいね。

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「こーる君たち」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。