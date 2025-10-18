プレミアリーグ第8節では、リヴァプールとマンチェスター・ユナイテッドの伝統の一戦が行われる。



プレミアリーグ最大のライバル同士ともいわれる両者だが、近年の成績を見れば圧倒的にリヴァプールが優位であることは論を俟たない。過去10試合でリヴァプールが5勝、マンUは2勝。合計スコアは33-11だ。今回の試合もリヴァプール本拠地アンフィールド開催とあってリヴァプールの優位は揺るがないだろう。





これは近年どれほどマンUが落ちぶれてしまったかを示す残酷な証拠の1つであり、リヴァプールが現在公式戦3連敗を喫していることを差し引いても、リヴァプールが優勝候補であることには変わりはない。一方、マンUは欧州カップ戦の出場権を得るかどうかも疑わしい。ニューカッスルなどで活躍した元イングランド代表FWアラン・シアラー氏も、両者にはまだ圧倒的な力の差があると感じているようだ。『Betfair』の企画で行われたリヴァプールとマンUの合同イレブンの選出において、シアラー氏は11人のなかにマンUの選手を1人しか入れなかった。シアラー氏はGKにアリソン・ベッカー、4バックに右からコナー・ブラッドリー、イブラヒマ・コナテ、フィルジル・ファン・ダイク、そして唯一のマンUからの選出であるルーク・ショーを左サイドバックに置いた。ブルーノ・フェルナンデスですら選ばれることはなく、中盤はライアン・グラフェンベルフ、アレクシス・マクアリスター、ドミニク・ショボスライの3人。前線にはモハメド・サラー、コーディ・ガクポをウイングに、ウーゴ・エキティケを中央のストライカーとした。「マンチェスター・ユナイテッドは、ポイントを得るために抵抗するだろう。それは間違いない。でも、言うは易く行うは難し。だってこの試合の周りの歓声はすごいものだし、アンフィールドの雰囲気は最高になるだろうからね。いつもそうだよ」やはり現状では力の差は歴然か。しかしマンUは今季初の連勝を記録し、波に乗りたいところ。アンフィールドでどこまで抗うことができるかに期待したい。