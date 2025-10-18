ウーデゴーの離脱は「数週間かかる」とアルテタ アーセナルはエゼのインサイド起用に期待か
プレミアリーグ第7節のウェストハム戦で負傷離脱してしまったアーセナルMFマルティン・ウーデゴー。相手と交錯した際に左膝をぶつけ、内側側副靭帯を損傷してしまった。
相手とのコンタクトによる不運な負傷が続いている今季のウーデゴー。ミケル・アルテタ監督は第8節フラム戦の前に、同選手の負傷状況についても語った。
「復帰までに数週間かかるだろう。具体的な日付はわからないが、順調に回復している」とアルテタ監督は説明した。
昨季はウーデゴーの長期離脱によって調子を落としたアーセナルだったが、今季は夏に獲得したMFエベレチ・エゼがおり、すでにインサイドハーフでの出場も経験ずみ。さらにイーサン・ヌワネリというバックアップもいるため、昨季のように失速する可能性は低いと思われる。
しかし守備時のハイプレス指揮などはウーデゴーに頼っていた部分もあり、一刻も早い復帰が望まれるところ。今季のプレミアリーグではフル出場できた試合が開幕戦のマンチェスター・ユナイテッド戦しかないウーデゴーだが、不運な怪我の連続が出場時間にも影を落としている。