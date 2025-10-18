代表ウィークが終わり、さっそく18日からプレミアリーグが再開となる。



注目カードはナショナルダービーと呼ばれるリヴァプール対マンチェスター・ユナイテッドの一戦となるだろう。ホームはリヴァプールで、舞台はアンフィールド。



第8節前の順位はリヴァプールがアーセナルに次ぐ2位、ユナイテッドは10位と中位に沈んでいる。



順位のみを見ると、好調リヴァプール対不調ユナイテッドの構図となるが、首位陥落となったリヴァプールは現在公式戦3連敗中。





絶賛されていた序盤戦から一転して、守備陣の脆さや存在感の薄い新戦力、クオリティ低下が指摘されるモハメド・サラーなど、問題が山積みとなっている。ユナイテッドもリヴァプールと同様に問題が山積みで、エースであるブルーノ・フェルナンデスは絶不調。今季はすでにPKを2本失敗しており、自信の喪失がうかがえる。『Sky Sports』ではナショナル・ダービーのスコア予想を行っており、1-2、ユナイテッドの勝利を予想している。同メディアはユナイテッドの勝利予想について、サンダーランド戦で手応えのあったとされるブライアン・エンベウモとアマド・ディアロの右サイドのコンビに注目している。そしてそのコンビと相対するのがリヴァプールの左サイドのコーディ・ガクポとミロシュ・ケルケズのコンビとなるが、ここまでは攻守両面で思うようなパフォーマンスとはなっていない。特にケルケズは移籍金の高さから批判にさらされることが多く、リヴァプールでは評価を下げてしまっている。昨季はリヴァプールが1勝1分と勝ち越すことになったナショナルダービーだが、今季の初対戦はどちらが勝ち点を獲得することになるのだろか。