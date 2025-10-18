米国で広まる“史上最高”の声 想像を超えた大谷翔平の3HR＆10Kに重鎮記者も感嘆「これは不公平だ」「オオタニは王」
怒涛の活躍でドジャースを連覇に導いた大谷。その活躍に「史上最高」の声が広まっている(C)Getty Images
「オオタニは野球史上最高の選手だ」
そんな言葉が飛び交う異次元のパフォーマンスが、野球の本場を騒然とさせた。
【動画】まさにバケモノ！1試合3発目となった大谷の豪快アーチシーン
現地時間10月17日、ドジャースの大谷翔平は、本拠地で行われたブルワーズとのリーグ優勝決定シリーズ第4戦に「1番・投手兼指名打者」で先発出場。初回の第1打席に9試合ぶりとなるポストシーズン3号ソロを放つと、第3打席でも4号ソロをマーク。これで完全に感覚を掴んだ背番号17は第4打席でも5号を記録。ポストシーズン史上11人目となる1試合3発の離れ業をやってのけた。
投手として3者連続三振を奪った直後に「打者・大谷」は目覚めた。今ポストシーズンは、この試合まで打率.158（38打数6安打）、2本塁打、6打点、6四球、17三振とスランプ気味だったが、一振りで流れを変えた。
エンゼルス時代の同僚でもある左腕ホセ・キンタナと対峙した初回の第1打席に、フルカウントからの6球目に投じられたスラーブを右翼最上段まで運んだ大谷。ボールを見極めた上での一発は、本人が求めた「質の高い打席」を体現したものとなった。
特大アーチで覚醒した大谷はもう止まらない。4回2死で迎えた第3打席には、相手2番手のチャド・パトリックが5球目に投じたインコース低めのボールゾーンに外れたカットボールを軽々と右翼席場外へ。飛距離469フィート（約142.9メートル）の確信弾に、球場内は興奮の坩堝とかした。
そして極めつけが3発目だ。ドジャース・ファンによる「MVPコール」がこだまする中で打席に入った大谷は、3番手右腕のトレバー・メギルがカウント1-2からの4球目、内角に投じた98.9マイル（約159.1キロ）の4シームを粉砕。力強く振り抜いた打球は、あっという間に左中間席に着弾。眼前で繰り広げられる異次元のパフォーマンスに驚きを隠せない場内のファンが騒然となる一打となった。
ここぞの試合で格の違いを見せつける大谷。その偉才ぶりには米記者たちも息をのむ。ニューヨークに拠点を置く日刊紙『New York Post』の重鎮記者であるジョン・ヘイマン氏は「オオタニは3本のホームランを打って、投手としては10奪三振を記録した。これは不公平だ」と吐露。
さらに「オオタニは王だ」と続けるヘイマン記者は「彼は10奪三振を奪った投手として初めてポストシーズンで3発も放った選手になった。間違いなく史上最高の10月の活躍だ。反論はしないでくれ」と賛辞を並べた。
人々の想像を超える活躍を見せつけた大谷。ワールドシリーズ連覇に向け、天才のギアが上がっている。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]