結城アンナ、具材たっぷり彩り豊かな“アレンジサラダ”のレシピ披露「身体に優しい」「ヘルシーサラダ」 夫は岩城滉一
俳優・岩城滉一（74）の妻でタレントの結城アンナ（70）が18日、自身のインスタグラムを更新。特製ドレッシングをかけた「#ツナ缶アレンジ」のオリジナルサラダを披露した。
【写真】具材たっぷり彩り豊かな“アレンジサラダ”のレシピを披露した結城アンナ
13日の投稿で「フレッシュ・ハーブ、ニンニク、海塩、ブラックペッパー、ビネガー、EVOオイル」を使った、特製「グリーン・ソース」を紹介していた結城。この日の投稿では、そのソースをかけた、家にあるもので作ったサラダを披露した。
「ジャガイモ（本当はもっと沢山入れたかったけど、小さいの2〜3個しか無かった）とレンコンは皮剥いて蒸し器、インゲンはサッと茹でて、歯応えカリカリを保つ用に氷水に、ラデイシユ＆タマネギは薄くスライス、EVOオイルのツナ缶、半分に切った黒オリーブなどなど、お家に有るもの」と、調理過程の写真を添えてレシピを紹介。「今回はグリーン・ソースを大さじ4加えてgoodでした」と満足そうにつづった。
この投稿には「身体に優しい」「美味しそう」「ヘルシーサラダですね」「オリーブオイルのツナ缶なんてあるんですね！」「あるものでこんなに具だくさんのサラダができるなんて」などのコメントが寄せられている。
【写真】具材たっぷり彩り豊かな“アレンジサラダ”のレシピを披露した結城アンナ
13日の投稿で「フレッシュ・ハーブ、ニンニク、海塩、ブラックペッパー、ビネガー、EVOオイル」を使った、特製「グリーン・ソース」を紹介していた結城。この日の投稿では、そのソースをかけた、家にあるもので作ったサラダを披露した。
この投稿には「身体に優しい」「美味しそう」「ヘルシーサラダですね」「オリーブオイルのツナ缶なんてあるんですね！」「あるものでこんなに具だくさんのサラダができるなんて」などのコメントが寄せられている。