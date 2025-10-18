乃木坂46、YouTubeチャンネルでのトラブルを謝罪 操作ミスで一部の動画配信者に影響「権利侵害に関する申し立てが行われる事態」に
アイドルグループ・乃木坂46は18日、公式YouTubeチャンネル「乃木坂配信中」での動画公開に関して、設定ミスによるトラブルが発生したことを報告し、謝罪した。
公式サイトでは「YouTubeチェンネル「乃木坂配信中」に関するお詫び」と題して、「乃木坂46の公式YouTubeチャンネル「乃木坂配信中」におきまして、2025年9月19日に公開いたしました「【マリオパーティ】同期4人でマリパ遊んでみた！【乃木坂ゲーム実況】【Nintendo Switch 2】」の動画において、公開作業時のスタッフの操作のミスにより、Content ID（YouTubeの自動コンテンツ識別システム）が有効となってしまいました」と報告。
そして「その影響で、同じゲーム映像を使用されていた一部の動画配信者の方々に対して、動画公開時に権利侵害に関する申し立てが行われる事態となり、多大なるご迷惑をお掛けいたしました。今回の事象が発覚してから、ただちに修正手続きを行い、現在は解消されております」と経緯を説明し「ご迷惑をお掛けいたしました皆さまに、深くお詫び申し上げます。今後は同様のことが起こらないよう、確認体制を見直してまいります」と謝罪した。
