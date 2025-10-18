¡Ø¥¤¥ó¥¿ー¥¹¥Æ¥éー¡ÙÎÞ¤Î¥Ó¥Ç¥ªºÆÀ¸¥·ー¥ó¡¢¥ê¥Ï¤Ê¤·¤Î¥Õ¥¡ー¥¹¥È¥Æ¥¤¥¯¤À¤Ã¤¿
´ÆÆÄ¤ÎÂåÉ½ºî¡Ø¥¤¥ó¥¿ー¥¹¥Æ¥éー¡Ù¡Ê2014¡Ë¤ÎÌ¾¥·ー¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¼ç±é¤Î¥Þ¥·¥åー¡¦¥Þ¥³¥Î¥Òー¤¬»£±Æ¤ÎÍÍ»Ò¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¤½¤ÎÌ¾¥·ー¥ó¤È¤Ï¡¢¥Þ¥³¥Î¥Òー±é¤¸¤ë¥¸¥ç¥»¥Õ¡¦¥¯ー¥Ñー¤¬¡¢±§Ãè¤Ç»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤«¤é¤Î¥Ó¥Ç¥ª¥á¥Ã¥»ー¥¸¤ò¸«¤ë¾ìÌÌ¤À¡£ÃÏµå¤ËÂå¤ï¤ëµï½»ÏÇÀ±¤òÃµ¤¹¤¿¤á¡¢±§Ãè¤Ø¤ÈÎ¹Î©¤Ã¤¿¥¯ー¥Ñー¤Ï¡¢ÃÏµå¤Ë»Ä¤·¤Æ¤¤¿»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎÀ®Ä¹¤ò±ÇÁü¤òÄÌ¤·¤Æ¸«¼é¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢ÃÏµå¤È±§Ãè¤Ç¤Ï»þ´Ö¤ÎÎ®¤ì¤ëÂ®ÅÙ¤¬°Û¤Ê¤ë¡£Ì¼¡¦¥Þー¥Õ¤ÈÂ©»Ò¡¦¥È¥à¤ÏÉã¿Æ¤è¤ê¤âÂ®¤¯À®Ä¹¤·¡¢¤¹¤Ã¤«¤êÂç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£Éã¤Ï¡¢¥«¥á¥é±Û¤·¤Ë¸ì¤ê¤«¤±¤ë2¿Í¤ò¸«¤Ä¤á¤ÆÎÞ¤òÎ®¤¹¡Ä¡Ä¡£
ÊÆ¤Ë¤Æ¡¢¥Þ¥³¥Î¥Òー¤Ï¤³¤Î¥·ー¥ó¤ò»£±Æ¤·¤¿Åö»þ¤ò²óÁÛ¤·¤¿¡£¡Ö»£±Æ¤·¤¿¤Î¤Ï·îÍËÆü¤ÎÄ«¤Ç¡¢ºÇ½é¤Î¥·ー¥ó¤Ç¤·¤¿¡£½µËö¤Ï¤¤¤¤µÙ¤ß¤Ç¡¢¤Ä¤Ä¤Þ¤·¤¯²ÈÂ²¤È²á¤´¤·¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¥»¥Ã¥È¤ËÃå¤¯¤È¡¢¥Îー¥é¥ó¤¬¥ï¥¤¥É¥·¥ç¥Ã¥È¤Î½àÈ÷¤ò»Ï¤á¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¥ê¥Ïー¥µ¥ë¤Î¤¿¤á¤Ë¥Ó¥Ç¥ª¤òºÆÀ¸¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢ËÍ¤¬¥á¥â¤ò½ñ¤¤¤¿¤Î¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÈÀè¤Ë¡Ê±éµ»¤ò¡Ë¸«¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡É¤È¡£¤½¤ì¤ò¥¯¥ê¥¹¤ËÅÏ¤·¤¿¤é¡¢¤¤¤¤Ê¤ê»£¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¥Ó¥Ç¥ª¤òºÆÀ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤¬ºÇ½é¤Î¥Æ¥¤¥¯¤Ç¡¢±Ç²è¤Ë»È¤ï¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¡×
°ÊÁ°¡¢¥Îー¥é¥ó¤â¤³¤Î¥·ー¥ó¤Î»£±ÆÈëÏÃ¤ò¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£¥Þ¥³¥Î¥Òー¤Î±éµ»¤òºÇ½é¤«¤é¥¯¥íー¥º¥¢¥Ã¥×¤Ç»£±Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡ÖÉáÃÊ¤Ï¤ä¤é¤Ê¤¤¤³¤È¡×¤À¤¬¡¢¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¤ò¤¢¤Î½Ö´Ö¤Ë¼ý¤á¤ë¤¿¤á¡¢¥Ó¥Ç¥ª¤Ï¤¢¤é¤«¤¸¤á»£±Æ¤·¡¢Èà¡Ê¥Þ¥³¥Î¥Òー¡Ë¤â°ìÀÚ¸«¤º¡¢¥Õ¥¡ー¥¹¥È¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¸«¤»¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¡£¤â¤Ã¤È¤â¥Þ¥³¥Î¥Òー¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¤³¤ì¤ÏÇÐÍ¥Â¦¤«¤é¤ÎÄó°Æ¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£© 2014 Warner Bros. Entertainment, Inc. and Paramount Pictures. All Rights Reserved.
´ÑµÒ¤Î¶»¤òÂÇ¤Ä±éµ»¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥Þ¥³¥Î¥Òー¤Ï¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯ÁÛÁü¤·¡¢Íý²ò¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¡×¤È¸ì¤ë¡£¡Ö¼«Ê¬¤¬»Å»ö¤Ë½Ð¤«¤±¤Æ¡¢10Ç¯µ¢¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¤É¤¦¤Ê¤ë¤«¡£Èà¤é¤¬Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤ä¡¢¤½¤ÎÀ®Ä¹¤ò¿ÍÀ¸¤Î¤Ê¤«¤Ç¸«Æ¨¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¶²ÉÝ¤Ë¡¢»ä¤Ï¤¿¤ÀÈ¿±þ¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡×¡£
¥Þ¥³¥Î¥Òー¼«¿È¤Ï¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¥¨¥âー¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ê¥·ー¥ó¤ò±é¤¸¤ëºÝ¤Ï¡¢¥ê¥Ïー¥µ¥ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤È¤Ë¤«¤¯»£±Æ¤¹¤ë¤³¤È¤ò¹¥¤à¤È¤¤¤¦¡£¡ÖËÍ¤Ï¡¢1¥Æ¥¤¥¯ÌÜ¤³¤½¤¬ËÜÊª¤Î±éµ»¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ2¥Æ¥¤¥¯ÌÜ¤ÇÀ®Ä¹¤·¡¢²þÁ±¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤ë¤±¤ì¤É¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¡¢¤¿¤ÀÈ¿±þ¤¹¤ë1¥Æ¥¤¥¯ÌÜ¤³¤½¤¬±éµ»¡£²¿¤¬µ¯¤¤ë¤Î¤«¤òÃÎ¤ê¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡×¡£
¤â¤Ã¤È¤â¡¢¼Â¤Ï¥Þ¥³¥Î¥Òー¤È¥Îー¥é¥ó¤ÎÇ§¼±¤Ë¤Ï°ã¤¤¤¬¤¢¤ë¡£¥Þ¥³¥Î¥Òー¤Ï1¥Æ¥¤¥¯ÌÜ¤¬ËÜÊÔ¤Ë»ÈÍÑ¤µ¤ì¤¿¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥Îー¥é¥ó¤Ï°ÊÁ°¡Ö¥¯¥íー¥º¥¢¥Ã¥×¤ò2ÅÙ»£¤ê¡¢2¤ÄÌÜ¤ò»È¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¥Îー¥é¥ó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¡Ö1¤ÄÌÜ¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÀ¸¡¹¤·¤¹¤®¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£
