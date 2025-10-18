せいせい、新居ルーフバルコニーでの食事公開「ホテルみたい」「すべてが憧れ」の声
【モデルプレス＝2025/10/18】モデルの“せいせい”こと田向星華が10月17日、自身のInstagramストーリーズを更新。公開した新居のルーフバルコニーに反響が寄せられている。
【写真】せいせい「ホテルみたい」新居での食事公開
せいせいは「新居ルーフバルコニーと屋上があるから空間制作途中」とあくびをする絵文字とともに投稿。サラダ、ホットサンド、フルーツなどがテーブルの上に置かれ、豪華な食卓が披露されている。
この投稿に「ホテルみたい」「さすがメニューが美味しそう」「すべてが憧れ」「レシピ知りたい」「青空のもとで食べるご飯は最高」「バランス良さそう」など反響が集まっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
