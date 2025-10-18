【2025年 第63回 全日本模型ホビーショー】 開催期間 10月18日：9時30分～17時30分 10月19日：9時30分～16時30分 （業者招待日：10月17日） 会場：東京ビッグサイト 南3・4ホール 入場料 当日券：1,200円 ※中学生以下は無料

タミヤが今回の「2025年 第63回 全日本模型ホビーショー」において、最も力を入れてアピールしていた商品は「1/72 グラマン F-14D トムキャット」といえるだろう。2026年発売予定、価格は未定。「F-14D」はアメリカ海軍が1972年より2006年まで使用していた艦上戦闘機で、特に映画「トップガン」での活躍で印象に残る人も多いのではないか。アニメファンは「超時空要塞マクロス」の「VF-1」のモチーフ元としての印象も強いかもしれない。

タミヤは本商品の1/48スケールのプラモデル「1/48 グラマン F-14D トムキャット」を2016年にリリースしており、この「1/48」の魅力を「1/72」に縮小し表現する。同じタミヤのプラモデルとしては「F-35」が1年ごとに1/48を1/72を販売していた。「1/48 ロッキード マーチン F-35A ライトニングII」が2022年12月発売、「1/72 ロッキード マーチン F-35A ライトニングII」が2023年7月発売といったように非常に速いペースで、「1/48」→「1/72」とうサイクルで「35A」、「35B」、「35C」をリリースしたが、これはタミヤでも異例なことだったという。今回は10年かけての「1/72化」となった。

「1/72 グラマン F-14D トムキャット」は2016年発売の「1/48 グラマン F-14D トムキャット」をベースとし、パーツ数などを調整して設計を行っている

「1/72 グラマン F-14D トムキャット」では、基本的に「1/48」の設計をサイズダウンしての表現となる。展示台では1/48と1/72のパーツの比較も行われていた。単純にパーツを小さくするのではなく、小サイズになることでパーツ点数を減らし、それでいながら精密さや情報量は1/48が持っていた雰囲気をできるだけ再現するものとなっているとのこと。

例えばコクピットは1/48とほぼ変わらないパーツ分割になっており、こまかくコクピット内部を表現している一方で、分割されていたエアインテークダクトは1パーツ。計器板なども部品が統合されており、ミサイルの羽根の分割なども少なくなっている。

サイズが小さくなるがディテール表現は手を抜いていない。射出座席、機体に乗り降りするためのラダー、ランディングギア、コクピットなど精密な表現は「1/72 グラマン F-14D トムキャット」の大きな魅力。多彩な武装を同梱しており、任務に合わせた装備を表現できる。

こまかいパーツはまとめた形で組みやすさも意識している

情報量の多いコクピットの分割は変わらない

F-14Dの大きな特徴が"可変翼"。主翼が可動する構造になっており、速度に応じて主翼の後退角度を変えることができる。翼をたたむ形状にすれば最大速度が上がり、広げた状態では低速でも揚力を確保できる。一方で可変翼は主翼にミサイルが積めず、翼の状態で敵機に運動エネルギーを把握されてしまうなどのデメリットもある。また、構造が複雑になるというところも問題点だ。とはいえこのギミックはF-14ならではの要素といえる。

「1/72 グラマン F-14D トムキャット」は「1/48」同様完成させた後も翼を動かすことが可能だ。翼の根元にはギアが設定されており、片方を動かせば連動し、左右同じ角度での開閉が可能だ。翼の隙間を埋めるエアバッグとシーリングパネルは主翼の前身状態と後退状態のどちらかを選んで取り付ける方式だ。

各部のディテール表現は非常に力が入っている

翼のギミックは強度も考えられリサイズされている

この可動ギミックは強度とサイズの問題がある。1/48の部品をそのまま縮小すると構造的にもろくなり。かといってギアの部品を厚くしすぎると薄いF-14Dの胴体に収まりきらない。ちょうど良いバランスを考えて設計されているという。

このほか、1/48よりも各航空隊を再現するデカールが増えているのもセールスポイント。機体が真っ黒な「ヴァンパイアーズ」のデカールと機体データは今回新たに収録されたという。黒い機体は空での視認性が高くなり、戦闘では不利になる。ヴァンパイアーズは兵装などをテストする部隊で、敵機から撃たれる状況を想定していない任務のため、ちょっとした悪ノリでこの機体色になっているとのこと。会場ではこの漆黒のカラーリングの作例も展示されているので、注目して欲しい。

様々な部隊のマーキング例

デカールもたっぷり同梱

1/48にはなかった「ヴァンパイアーズ」

様々な部隊を表現可能