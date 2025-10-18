◇ナ・リーグ優勝決定シリーズ第4戦 ドジャース―ブルワーズ（2025年10月17日 ロサンゼルス）

ドジャースは17日（日本時間18日）、本拠でのブルワーズとのナ・リーグ優勝決定シリーズ（NLCS）第4戦に1―5で勝利し、ワールドシリーズ進出を決めた。大谷翔平投手（31）と佐々木朗希投手（23）の日本選手の活躍に現地実況は舌を巻いた。

「1番・投手兼DH」で先発出場した大谷は打っては1試合3発、投げては今季最長6回0/3を2安打無失点、10奪三振の圧巻投球と“異次元”の活躍を見せつけた。また、佐々木は9回からリリーフ登板。今ポストシーズン（PS）7試合目で、初めての2日連続登板を果たし、試合を締めくくった。

この日は米テレビ局「TBS」が試合を中継。実況はブライアン・アンダーソン氏、解説は元ブレーブスで2005年にゴールドグラブ賞（外野手部門）を受賞したジェフ・フランコア氏とメッツなどで活躍し、通算136勝、1989年にはゴールドグラブ賞も受賞したレジェンド右腕のロン・ダーリング氏の2人のレジェンドが務めた。

アンダーソン氏は「大谷翔平、3本塁打。マウンドでは10奪三振。初めてのこと尽くしです。フィールドでの堅実な守備、そしておそらく今では、歴史上のどのドジャース選手よりも多くのホームランを打っています」と大谷を大絶賛。

さらに「そして彼らはクローザーを見つけました」と佐々木にも言及。「完璧な締めくくりで、ミルウォーキー・ブルワーズを打ち破りました」と興奮気味に伝えた。