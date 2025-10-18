デビュー前から話題になっていた馬がいる。父方の祖母に２００７年のダービー馬ウオッカ、母方の曽祖母に同年の桜花賞などＧ１を４勝したダイワスカーレットを持つ良血馬のスティルアイライズ（牝２歳、美浦・加藤和）が１８日、東京４Ｒの新馬戦（芝１４００メートル、牝馬限定）でデビューし、１８着に終わった。

父はタニノフランケル、母はスカーレットテイル。父は重賞には手が届かなかったものの、Ｇ１・７勝の名牝ウオッカの４番子という血統が評価されて種牡馬となった馬だ。０８年天皇賞・秋では、ウオッカとダイワスカーレットが激戦の末、２センチ差でウオッカが勝利したという歴史があり、ライバルの名牝２頭の血を引く牝馬のデビューが待ち望まれていた。

デビュー戦の手綱を握った遠藤汰月騎手（１９）＝美浦・伊藤伸＝は「これだけ多くのファンがいて注目度もありましたし、パドックでも通るたびにシャッター音がしました。愛されている馬に乗せていただいて感謝の気持ちでいっぱいです」とコメント。自身のインスタグラムのストーリー機能で同馬をアップするほどかわいがっている鞍上は「性格もいい子。馬房でもすごくかわいい子で、真面目に最後まで一生懸命走ってくれていた。またチャンスがあれば乗せていただきたい」とラブコールを送った。管理する加藤和師も「経験して力をつけてくれれば。これでガラッと変わってくれれば次も楽しみ」と目を細めた。

出生時は通常の子馬の半分程度の体重で誕生し、愛称は「まめちゃん」。競走馬になることさえ危ぶまれていたと、馬主である仔馬カメラ株式会社の公式Ｘが公表し、話題となっていた。この日の馬体重は４２６キロ。健気なまめちゃんの走りに、府中が温かい拍手に包まれていた。