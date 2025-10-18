133の国と地域を旅して、625ヵ所もの世界遺産を訪れている写真家・富井義夫さん。40年以上にわたって世界中を巡ってきた富井さんによる、『婦人公論』での新連載「世界遺産を旅する」。第６回は、「万里の長城」をご紹介します

人類史上最長の建造物



中華人民共和国

紀元前7世紀、春秋戦国時代にあった楚の国は、自国を守るために城壁を造り始めます。以来、燕、趙、秦などの国がそれに倣い、馬や人が乗り越えられない長城を築いていきました。

その壁を一つに繋いだのが、中華統一を成し遂げた秦の始皇帝。建設期間は2000年を超え、人類史上最長の建造物になったのです。司馬遷が、長さは「万余里」と『史記』に書いたことから、「万里の長城」と呼ばれるようになりました。

現存する長城以外にも、古文書を手掛かりにして、いまも新たな遺構の発見が続いています。

実は万里の長城の一部である金山嶺（きんざんれい）長城は、山の奥深くにあることから、1980年に発見されたもの。数百年間、人が立ち入らないままひっそりと存在していました。

中華に築かれた長城は竜のごとし

そんな世界遺産を撮ろうと、開門されるや否や長城に向かいました。まだ太陽は低い位置にあり、あたりには雲海がたなびいています。かつて、ここで見張りをしていた兵と同じく、佇んで周囲を見つめていると……、だんだんと霧が引いて、その全貌が静かに姿を現しました。

遠くの山まで道が続いている様子は、まるで竜がうねっているよう。途方もないスケール感と悠久の歴史が醸し出す重厚感は、唯一無二の迫力だと思います。

撮影を終え、晩酌に楽しんだ《黄酒》という中国酒は、万里の長城よりもずっと古い歴史があるのだそう。誕生は4000年以上前と言われています。

重い機材を担いで、万里の長城を歩いたその夜――。味わい深いお酒の酔いに身をゆだねました。

