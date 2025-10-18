文部科学省によると、2023年度に年30日以上登校せず「不登校」と判断された小中学生は34万6482人で過去最多となったそうです。不登校の児童生徒が増加するなか「じつは、子どもが抱える問題の背景には、親子関係をはじめとする家族の状況が深く関わっているケースが少なくありません」と語るのは、教育者・工藤勇一さんが信頼を寄せるスクールカウンセラー・普川くみ子さんです。そこで今回は、普川さんの著書『3万人の親子に寄り添ってきたスクールカウンセラーが伝えたい 10代の子どもの心の守りかた』から、親子コミュニケーションの極意を一部ご紹介します。

子どもが苦しいときこそ元気な親の姿を見せる

――「申し訳なさ」を手放せば、元気になれる

子どもが困りごとを抱えて苦しんでいると、親もまた、胸が締めつけられるような思いにかられます。とくに、不登校や引きこもりの子どもが家にいると、「自分も家に残って寄り添ったほうがいいのでは」と考える親は少なくありません。

「本当は外に出かけたいのですが、子どもと一緒にずっと家の中にいます。子どもが苦しんでいるのに、私だけ逃げたら申し訳ないような気がして……」

そんなふうに、苦しい表情で打ち明けてくださる方もいらっしゃいます。

そのようなとき、私は「気にせず、外に出てください」とお伝えします。

「申し訳ないなんて、思わなくて大丈夫ですよ。誘ってもお子さんが出てこないのであれば、お母さんお一人でも、お友だちとでも、ぜひ外に出かけてください。気にせずおいしいものを食べたり、少し遠回りして季節の景色を楽しんだりしてみてくださいね」と。

「気にせず」と言われてもそう簡単にできない、という方もいらっしゃるでしょう。そんな方には、「まずは短時間でもいいので外の空気を吸ってみる」「『子どものためにも自分が元気でいよう』と心の中で唱え、一歩だけ外に出てみる」といった小さな工夫をおすすめしています。

親が自分自身を大切にすることは、めぐりめぐって子どもの安心にもつながります。無理をせず、自分の心と体をほぐす時間を、どうか持っていただきたいと思います。

「子どもに遠慮」は、むしろ逆効果になることも

真面目な親御さんほど忘れがちな視点ですが、子どもの悩みや苦しみを、親が肩代わりする必要はありません。

もし肩代わりすることで子どもが本当にラクになるのなら、それも意味があるでしょうが、残念ながらそれは不可能です。

子どもと同じように苦しい気持ちになり、一緒に家にこもる。そうして、親も次第に心身のバランスを崩し、夜眠れなくなったり、食欲がなくなったり、人と会うのが億劫になったりしていく。

そんなふうに、親子ともに元気を失っていく状態を、私は「親子が共に沈んでしまう」と表現しています。一見すると、それは「子どもに寄り添う思いやり」に見えるかもしれません。

しかし、それで子どもを支える力を失ってしまっては、本末転倒です。子どもも、そんな親の姿を望んでいないはずです。

私は、それよりも「親がどんなときも元気でいること」のほうが、ずっと大切だと考えています。親は親で、できることだけをすればいい。子どもの様子に気を配りつつ少し距離をとり、楽しいことに目を向け、子どもを支える力を養っていけばいいのです。

心と体に余裕が生まれることで、子どもがふと話しかけてきたとき、その言葉を丁寧に真正面から受け止めることができたり、「一緒に考えてほしい」と言われたときに、落ち着いて一緒に道を探すことができます。

しっかり充電してきたからこそ、“ここぞ”という場面で親としての力を発揮できるのです。

親の元気が、子どもの安心につながる

だからこそ、子どもに遠慮することなく、どうか積極的に外に出て、自分自身の時間を楽しんでください。友達とおしゃべりしたり、お気に入りのお店で買い物を楽しんだりするのもいいですね。そうして「気分が晴れる感覚」を思い出してください。

家の外に出ない日々が続くと、まるで「家の中だけが世界のすべて」かのような錯覚に陥ってしまい、世界全体が行き詰まっているように思えたり、どうしようもない重苦しさに襲われたりします。だからこそ、思いきって外へ足を踏み出すのです。



そうすれば、視野も広がりますし、「外の世界で生きている自分」を体で感じることができます。

とはいえ、どうしても外に出たくない、あるいは出られないというときもあるでしょう。そんなときは、「家の中で自分を元気にできる方法」を考えてみてください。

私は食べることが好きなので、子どもが小さくてあまり外に出られなかった時期は、自分の好きな料理を作ったり、それに合うお酒を楽しむことで、元気を充電していました。考えごとで頭がいっぱいになってしまうときは、あえて手の込んだ料理を作ることもありました。

細かな段取りを確認しながら、食材に触れ、目的に向けて手と頭を動かす。そんなふうに頭と手を同時に使う作業に集中することで、心を占めていた考えごとが、一時的にすっと横に置かれる感覚になるのです。

自分の時間を楽しむ工夫

同じように、「自分の時間を楽しむ工夫」をされていた保護者の方もいらっしゃいました。ある方は、趣味の手芸でさまざまな小物を作り、それをネットで販売されていました。それが売れたとき、「自分は社会とつながっている」と実感でき、とても励まされたと話してくださいました。

また別の方は、近くの図書館に通い、「歴史の棚の本を、上から順に全部読む」という目標を立て、一冊ずつ読み進めていくことを楽しんでいらっしゃいました。

「ゲーム感覚でやれて、楽しいんです」と、穏やかな笑顔で語ってくださったのが印象に残っています。

親が元気をなくしてしまうと、子どもは「自分のせいで親が悩んでいる」「自分がダメな子だから、親を苦しめてるんだ」と、さらに自分を責めてしまうことがあります。

だからこそ、どんなときでも、まずは自分が元気でいることを、どうか忘れないでいただきたいと思います。

子どもの本音

「お父さん、お母さん、自分のせいで苦しまないで。元気でいてくれれば、自分も元気をもらえる気がする」

