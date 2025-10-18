京都センチュリーホテル♡冬限定のビュッフェで贅沢美食体験を！

京都センチュリーホテルの「オールデイダイニング ラジョウ」では、2025年11月27日(木)～2026年1月12日(月・祝)まで、冬の美食をテーマにした「ウィンタービュッフェ in La Jyho」を開催♡冬の味覚を堪能できる冷製・温製料理や多彩なスイーツ、15種類以上のアイスクリームが揃い、大切な人と過ごす温もりのひとときを演出します。ランチ5,500円～、ディナー7,500円～（税込）です。

冬の味覚を楽しむ豊富な料理ラインナップ

ポークコンフィとカポナータ



ローストチキン

和牛 ローストビーフ



鰤しゃぶ（ディナー限定）

冷製料理では「ポークコンフィとカポナータ」や「ドライフルーツたっぷりのパテ・ド・カンパーニュ」が登場♡

温製では「ローストチキン」「ボンゴレビアンコ」、ディナー限定の「国産牛ローストビーフ」も楽しめます。

さらに、旬の鰤を使った「鰤しゃぶ」やみずみずしいサラダ、多彩なスイーツ・アイスクリーム15種類以上が揃い、家族や友人との贅沢なひとときを彩ります。

クリスマス特別ディナーで華やぐひととき

クリスマス ディナービュッフェ in La Jyho

シーフードプラッター

クリスマススイーツ

12月19日(金)～25日(木)のディナーは「クリスマス ディナービュッフェ」を開催♪

テーブルごとに「シーフードプラッター」を提供し、オマール海老やアワビの旨味を堪能できます。

和牛ローストビーフや合鴨ロース オレンジソース、スモークサーモンなど前菜からスイーツまでクリスマス気分を満喫♡大人11,000円、7～12歳5,800円、4～6歳3,100円（税込）です。

ホテルの灯りと音楽で彩る冬の特別空間

ホテルシンボル「かんじんの京灯り」をクリスマス仕様にデコレーション♡

2階ロビーに灯る柔らかな光に包まれながら、12月20日(土)～22日(月)、24日(水)、25日(木)にはクリスマスコンサートも開催されます。

館内のノスタルジックモダンな空間で、美食と音楽、煌めく灯りに包まれた冬の贅沢時間をお楽しみください。観覧無料です。

京都センチュリーホテル冬のビュッフェで特別なひとときを



「ウィンタービュッフェ in La Jyho」は、ランチ5,500円～、ディナー7,500円～（税込）で冬の美食が楽しめる数量限定イベントを開催♡

クリスマスディナーでは海鮮や和牛ローストビーフ、スイーツまで揃い、幻想的な「かんじんの京灯り」とクリスマスコンサートがホリデーシーズンを華やかに彩ります♪