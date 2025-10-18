間宮祥太朗と新木優子がW主演を務める、日本テレビ系土曜ドラマ『良いこと悪いこと』（毎週土曜よる9：00〜）。第2話「歌」が10月18日に放送予定です。

【写真】警察からの追求に高木（間宮祥太朗）は…

同窓会で集まった、小学校の同級生。タイムカプセルから出てきたのは、6人の顔が塗りつぶされた卒業アルバム。

そしてはじまった、同級生の不審死。一体誰が、なんのために？

事件を止めるため動き出した2人の同級生。しかし彼らにも秘密があり……。

容疑者は同級生。真犯人は誰だ――？ノンストップの考察ミステリー。

小学生の時はクラスのリーダー的存在で『キング』と呼ばれ、現在は実家の塗装やを継いでいる一児の父・高木将役を間宮祥太朗さん。

高木の同級生で当時は『どの子』と呼ばれ、現在は「美人すぎる記者」として活躍している猿橋園子役を新木優子さんが演じます。

過去に深く関わりあった高木と猿橋が手を組み、同級生の不審死の真相と謎に迫っていく――。

主題歌は今年9月にメジャーデビュー26周年を迎えたポルノグラフティの『アゲハ蝶』。ドラマ内の随所にちりばめられた平成の《エモさ》を、懐かしくも新しいサウンドで彩ります。

＊以下10月18日放送回のネタバレを含みます。



日本テレビ系列・土曜ドラマ『良いこと悪いこと』

＜前回のあらすじ＞

『学校創立50周年を迎える2025年に、みんなでタイプカプセルを掘り起こそう』――。

東京郊外で小さな塗装会社を営む高木将、34歳。小学生の頃はクラスのリーダー的存在で、みんなの憧れの的。その名をもじって、みんなから『キング』と呼ばれていた。

そんな高木も今ではすっかり丸くなり、地元で家業を継ぎながら、2歳上の妻・加奈(徳永えりさん)と小学4年生の娘・花音（宮崎莉里沙さん）を養う普通のパパ。

22年前に校庭に埋めたタイムカプセルのことなんて、とっくの昔に忘れていたのだが……。

約束のタイムカプセルを掘り起こすため、22年ぶりに母校に集まった元6年1組。

高木と仲の良かった武田敏生（水川かたまりさん）、専業主婦の土屋ゆき（剛力彩芽さん）、美容師になった豊川賢吾（稲葉友さん）、居酒屋を経営する桜井幹太（工藤阿須加さん）、学級委員長だった小林紗季（藤間爽子さん）もいる。

当時担任だった大谷先生（赤間麻里子さん）は、今や校長先生だ。

そして、みんながこの日、会うのを一番楽しみにしていた猿橋園子――。美人記者としてテレビや雑誌で大活躍の園子に、武田や桜井は「俺のこと覚えてますか！？」と大はしゃぎするが……。

掘り起こしたタイムカプセルには、22年前に描いた『みんなの夢』の絵が入っていた。それぞれが、自分の描いた絵を見て懐かしむ。桜井は『消防士』の絵、武田は『空を飛ぶ』絵。「高木くんは何描いたの？」と聞かれた高木は、慌てて絵を隠し……。

誰が入れたのか、タイムカプセルの中に卒業アルバムが1冊。何気なくページをめくる高木は、6年1組のページを見て絶句！高木を含めた6人の顔写真が、無残に塗りつぶされているのだ。

「なぜこの6人が？」と首をかしげる一同。しかし、高木だけは、塗りつぶされた6人の共通点に心当たりがあった……。

そしてその夜、6人のうちの1人が、謎の死を遂げて――。

タイプカプセルを発端に始まる連続殺人事件！

標的は、園子と因縁のある6人！犯人は園子……!?

殺されたくない高木と、疑われたくない園子が、真相を突き止めるべくバディを組む。予測不能なノンストップ考察ミステリー、開幕！

＜第２話あらすじ＞

6年1組のリーダーだった高木将。同窓会で22年ぶりに掘り起こしたタイムカプセルに入っていたのは、高木を含む6人の顔が塗りつぶされた卒業アルバムだった。

かつてのクラスメート・猿橋園子に恨まれている6人を狙った連続殺人事件に巻き込まれてしまった高木は、事件の真相を突き止めるため、犯人ではないと主張する園子と手を組むことに……！

これまでに被害に遭った武田敏生と桜井幹太は、22年前に描いた『将来の夢の絵』になぞらえる形で襲われた。武田は『空を飛ぶ絵』を描き、マンションから転落死。桜井は『消防士』の絵を描いて火災に巻き込まれ、依然として意識不明の重体……。

犯人は、6人と園子の因縁を知っていて、なおかつタイムカプセルと絵を利用できた人物。つまり、クラスメートの可能性が濃厚！？

「このクラスの誰かが、あなたを恨んでいるんです。私以外の、誰かが」。園子の言葉に、高木は戦慄を覚える……。

残る標的は、高木を含む4人。みんなに一刻も早く危険を知らせようとする高木と園子は、そのうちの1人、中島笑美（松井玲奈さん）と連絡を取ることに成功。

いつもニコニコ笑顔で《ニコちゃん》と呼ばれていた笑美。アイドルになるのが夢で、『スポットライトを浴びるアイドルの絵』を描いていた。今は六本木のクラブでホステスをしながら派手な暮らしを楽しむ笑美は、再会するなり、園子に謝罪するが……。

一方その頃、園子の同僚・東雲（深川麻衣さん）と松井（秋谷郁甫さん）は、スクープを狙って、違法薬物の元締めの行方を追っていて……。

絶対に忘れない……園子が笑美から受けた仕打ちとは！？高木は連続殺人事件を食い止められるか！？