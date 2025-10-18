年齢を重ねるとともに「食欲がわかない…無理に食べるのがつらい」「すぐにお腹がいっぱいになるけど、健康のためにもっと食べなきゃ…」と感じるようになった方もいるのではないでしょうか。そのようななか、「小さなコツを実践するだけで、『食べきれる量』でありながら『不足しがちな栄養をきちんと満たす食事』に近づけることができます」と語るのは、管理栄養士で料理研究家の関口絢子さんです。そこで今回は、関口さんの著書『食が細くなってきたら！少食でもちゃんと栄養がとれる食べ方』から一部を抜粋してお届けします。

【書影】少ない量でしっかり栄養をとる！新しい食べ方の提案。関口絢子『食が細くなってきたら！少食でもちゃんと栄養がとれる食べ方』

高血圧が気になる少食さんのための減塩のコツ

「少食だしやせているから、高血圧は関係ない」と油断している少食さんはいませんか？

やせている人に高血圧は無縁と思われがちですが、遺伝、あるいは別の疾患が高血圧を引き起こすこともあります。

また、塩分を過剰にとっていたり、ナトリウムを排出するカリウムが不足していたりすれば、やはり高血圧になるリスクは否めません。

食事が面倒だからと、カップラーメンばかり食べていたり、野菜をとらなかったりする少食さんは要注意です。

ここでは、高血圧が気になる少食さんに、減塩のコツをご紹介しましょう。

うまみを活用する

「塩分が少ないのにおいしい」と感じられるようにするには、うまみを活用しましょう。料理の味に深みと広がりを与え、脳を満足させる効果があります。

うまみで代表的なものは「だし」です。昆布やかつおぶし、煮干しなどから丁寧にとっただしは、さまざまな料理のベースとして活躍します。

汁物や炒め物、炊き込みご飯には、具材にきのこを加えるのがおすすめ。しいたけ、しめじ、えのきなどには、いずれもうまみ成分が豊富に含まれています。

洋風メニューなら、うまみ成分であるグルタミン酸が豊富なトマトのほか、乳製品（チーズ、牛乳、ヨーグルトなど）も味にまろやかさと深みを与えてくれます。

香りを加える

しょうが、にんにく、ねぎ、大葉、みょうが、パセリ、ごまなどの薬味は、料理に新鮮な風味を添えて、食欲を刺激してくれます。これらをたっぷり使えば、塩分控えめでも「味が足りない」とは感じにくくなるでしょう。

また、こしょう、唐辛子、カレー粉などのスパイス、ハーブ類（タイムやローズマリー）も、料理の味わいに奥行きを与えてくれます。



（写真はイメージ。写真提供：Photo AC）

●酸味をきかせる

料理に少し酸味を加えると、味が引き締まります。たとえば、和え物や炒め物、ドレッシングなどに酢を少々加えてみましょう。

また、レモンやすだち、ゆずなどの柑橘類を料理の仕上げにさっと搾ると、酸味のほかにさわやかな香りも加わり、塩分控えめでも満足感を得やすくなります。

●良質な油でコクを出す

ごま油、オリーブオイル、亜麻仁油といった、香りがよく良質な油は、少量使うことで料理にコクとまろやかさが加わり、風味豊かに感じられます。加熱したあとの仕上げに、少量回しかけるのもおすすめです。

食感でアクセントをつける

砕いたナッツ、カリカリに焼いた油揚げ、軽くローストした野菜など、適度な歯ごたえがあるものをトッピングするのも、料理をおいしくするテクニックのひとつです。食べる楽しさが増して、満足感も高まります。

●「仕上げ」に味つけする

調理の途中で調味料を混ぜ込んで味をしっかり決めるより、仕上がって食べる直前に調味料を少し足すほうが減塩になります。

肉や魚に下味をつける必要があるときは、ハーブ、スパイス、少量の酢などで薄味に仕上げましょう。食べるときにタレ、しょうゆなどをつけるようにすれば減塩しやすく、味変も楽しめます。

※本稿は、『食が細くなってきたら！少食でもちゃんと栄養がとれる食べ方』（アスコム）の一部を再編集したものです。