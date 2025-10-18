指揮官は落胆「残念ながらあと６週間、離脱する」。鼠径部の怪我に悩まされるチェルシーのパーマー、復帰戦は11月末のアーセナル戦か
怪我で離脱中のチェルシーMFコール・パーマーは、いつ復帰できるのか。
2023年夏、マンチェスター・シティからチェルシーへの移籍を決断したパーマー。シティ時代は将来を嘱望されていながら出場機会に恵まれず、燻っていたが、チェルシーに加入して秘めた才能が開花。加入初年度の23-24シーズンは公式戦45試合で25得点・15アシスト、２年目の昨季は46試合で15得点・11アシストの成績を残して、チームに欠かせない重要戦力に。23年11月以降、イングランド代表にも継続して招集されており、今ではプレミアリーグ屈指の選手へと成長している。
しかし、今季から10番を背負い、さらなる飛躍が期待されていたパーマーだが、ここまでは鼠径部の怪我に悩まされており、出場はわずか４試合に。９月21日のマンチェスター・ユナイテッド戦を最後にプレーしておらず、10月の代表活動も選外で、状態が懸念されていたなか、チェルシーのエンツォ・マレスカ監督が復帰時期について明かしたようだ。英メディア『Football London』が伝えている。
「彼の離脱期間について、私の見通しが違っていた。残念ながら、あと６週間、離脱するだろう。我々は可能な限り、パーマーを守りたい。最も重要なことは、彼が復帰した時に万全なコンディションであることだ。あと６週間もあれば十分に回復できると信じたいが、段階的に様子を見守る必要がある。ただ、確実に彼は大丈夫だ。手術の必要もない」
指揮官の発言通りであれば、戦列復帰にはあと１か月以上を要し、現地11月30日に予定されているプレミア第13節のアーセナル戦が復帰戦になると『Football London』は報道。チェルシーにとって替えのきかない存在は、今年中にピッチに戻ってこれるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
