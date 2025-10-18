¡ÖA¤§¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¤ð¤³¡×11·î£±Æü¤«¤éÊüÁ÷ºÆ³«¡ÖÈÖÁÈËÁÆ¬¤Ë¤Ï½Ð±é¼Ô¤«¤é¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡×
MBS¥Æ¥ì¥Ó¤Ï18Æü¡¢A¤§¡ªGroup¤Î´§ÈÖÁÈ¡ÖA¤§¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¤ð¤³¡×¡ÊÅÚÍË¿¼Ìë1»þ28Ê¬¡¢´ØÀ¾¥í¡¼¥«¥ë¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢11·î1Æü¤«¤éÊüÁ÷¤òºÆ³«¤¹¤ë¤È·è¤á¤¿¡£¤³¤ÎÆü¡¢¸ø¼°X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¤·¡¢È¯É½¤·¤¿¡£
¸ø¼°X¤Ç¤Ï¡Ö¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î±þ±ç¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¥¹¥¿¥Ã¥Õ°ìÆ±¤È¤Æ¤â¸µµ¤¤Å¤±¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£½Ð±é¼Ô¤Ë¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤ÈÊó¹ð¤µ¤ì¡ÖÈÖÁÈËÁÆ¬¤Ë¤Ï½Ð±é¼Ô¤«¤é¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤é¤ì¤¿¡£
Æ±ÈÖÁÈ¤Ï¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¤è¤ð¤³¤ÈA¤§¡ªgroup¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼5¿Í¤¬¡¢´ØÀ¾³ÆÃÏ¤òÄ´ºº¤¹¤ë¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÁð´Ö¥ê¥Á¥ã¡¼¥É·ÉÂÀ¡Ê29¡Ë¤ÎÂáÊá¡¢¼áÊü¸å¡¢ÅöÌÌ¤ÎÊüÁ÷µÙ»ß¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£