俳優舘ひろし（75）が18日、石川県輪島市で、主演映画「港のひかり」（藤井道人監督、11月14日公開）の撮影が行われた朝市通りを、共演した眞栄田郷敦（25）尾上眞秀（13）と訪れた。

元やくざと少年の交流を描いた同作の撮影は23年11〜12月に輪島市などで行われ、朝市通りでは、主人公と少年がキーホルダーを買い求める場面が撮影された。同12月23日のクランクアップから9日後に、能登半島地震が発生し、朝市通りでは地震に伴う火災が起こった。

道の両側に並んでいた建物がなくなってしまった風景を見て、舘は「朝市がこんなになっているとは思ってもいませんでした。このあたりでキーホルダー買ったんです。僕の朝市の記憶とは全く違っていてショックを受けました」と話し「これからの復興を本当に心から願っています」とした。

同場面を舘と撮影した眞秀は「こんな風になっているんだと、すごくびっくりしました。まず元通りになってそこから発展できたらいいなと思います」と願った。

眞栄田も「この映画が少しでも励みになればいいなと思います。今後いろいろ知っていったり、何ができるかを模索したい」と話した。

主人公はやくざから足を洗い、漁師として生活しているという設定。撮影に協力した大沢漁港の人々も集まり、舘らとの再会を喜んだ。

輪島市での撮影の思い出を聞かれた舘は「おいしいクロワッサン屋さんがある。日本一おいしいと思う」と話し、前日現地入りし、さっそく食べたことを明かした。