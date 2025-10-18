◆米大リーグ ナ・リーグ優勝決定シリーズ第４戦 ドジャース５―１ブルワーズ（１７日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１７日（日本時間１８日）、無傷３連勝で突破に王手をかけて迎えたナ・リーグ優勝決定シリーズ第４戦の本拠地・ブルワーズ戦に「１番・投手」でスタメン出場し、圧巻の３本塁打を放ち、４連勝での突破の原動力となった。９月３０日（同１日）のワイルドカードシリーズ第１戦、本拠地・レッズ戦で２発を放って以来、８試合連続でノーアーチだったが、一気に３発を放った。投げては７回途中２安打無失点、１０奪三振の好投を見せた。

４回２死の第３打席で、この日２発目の“場外弾”。その余韻が残る中、バックスクリーン左へまさかのこの日３発目のアーチをかけた。

この一発をキャッチしたのはデビッドさん（３５）。「ボールがドン、ドンときて、そう、赤ん坊を抱くみたいに捕ったんだ。俺は翔平が今日２本ホームランを打つと賭けようとしていたんだ。そして今、俺が３本目のホームランを捕ったんだ。わかるか？」と興奮そのままにまくしたてた。

プロのボクシングコーチで、明日は教え子のローレンス・キング選手がロングビーチで試合を控えているという。「これはとても縁起がいいな。本当に幸運だ。どのくらいドジャースファンかって？ 人生全部だ。ドジャースが大好きだ。俺たちはドジャースを愛している。ショウヘイにも大満足だし、ここにある日本文化にも大満足だ。そして君たちが俺たちに愛を示してくれたら、俺たちも君たちに愛を返す」。ボールはとりあえず保持し「何をすべきか見極めたい。アドバイザーや友人たちに相談して、どうするか決める」と話していた。