◆米大リーグ ナ・リーグ優勝決定シリーズ第４戦 ドジャース５―１ブルワーズ（１７日、米カリフォルニア州ロサンゼルスードジャースタジアム）

ドジャースが１７日（日本時間１８日）、球団史上初めてナ・リーグ優勝決定シリーズを無敗で突破し、４連勝でのワールドシリーズ進出を決めた。レギュラーシーズンで今季両リーグ最多９７勝を挙げたブルワーズを圧倒した。

ポストシーズンに入って抑えになった佐々木朗希投手（２３）は、悪夢を乗り越えてさらに大きくなった。チーム事情もあって９月中旬にマイナーでリリーフへ転向。フィリーズとの地区シリーズ第４戦で３回パーフェクト投球を見せるまで、マイナー、レギュラーシーズン、ポストシーズンと８登板連続で無失点リリーフを見せて、不安だった救援陣の救世主になっていた。

だが、地獄を見たのは１３日（同１４日）のナ・リーグ優勝決定シリーズ第１戦。先発のスネルが８回まで１安打無失点と好投し、２点リードの９回に朗希がマウンドに上がったが、１安打２四球で１点を失い、試合終了まであと１アウトだったが降板し、代わったトライネンが試合を締めくくった。それでも中２日で迎えた第３戦では２点差の９回を３者凡退で抑えて復活。本拠地からは信頼の証しとも言える「ローキ、ローキ！」の大合唱が巻き起こった。

朗希は試合後、救援失敗を乗り越えた経験について「自分の気づかないところで投球フォームが多分崩れてたというか、ちょっとズレがあったと思う。そこに気づけないままマウンドに上がってしまった。気持ちだけポジティブにやったところで過信になってしまう。精神的なものもすべて、試合中はすべて技術から来ると思う。全体的に動きが速くなっていた。（左）足を上げるところから自分が思っているよりもゆっくり丁寧にやることだけを今日は意識してよかった。ちゃんと自分の中で納得できるまで調整して、試合に向かうようにしました」と振り返りながら手応えを口にし、さらに大きくなったようだった。

ワールドシリーズでも２年連続で頂点に立つためには、朗希の存在は不可欠だ。リリーフは今季限りの見込み。残り４つの勝利のために必死に腕を振っていく。